Extremadura descarta nuevas medidas y apela al "autocontrol" de cara al Black Friday o las fiestas navideñas

VILLANUEVA DE LA SIERRA (CÁCERES), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha descartado que en la región se vayan a tomar nuevas medidas para combatir el coronavirus y ha apelado a la "responsabilidad" de los ciudadanos de cara al Black Friday o las fiestas navideñas.

"Ya no es una cuestión de medidas obligatorias es una cuestión de responsabilidad y de autocontrol y a eso apelo", ha subrayado Vergeles, al tiempo que ha apuntado que "la incidencia va creciendo, va creciendo en España y en Extremadura" ya que este martes "probablemente" se llegue a "los 50 casos por cien mil habitantes" o se supere.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el responsable de la Sanidad extremeña ha recordado que "hay una revisión del Semáforo Covid" que está "adaptado a una situación de una población ya vacunada" y, puesto que "más del 90 por ciento de la población extremeña está vacunada", entonces "ahora mismo lo que toca es llamar a la responsabilidad".

Asimismo, Vergeles ha destacado que "no hay indicadores" que digan que se puede entrar "en breve" en una "transmisión comunitaria descontrolada" sino que hay una transmisión "controlada". "Vamos a ver si somos capaces entre todos y entre todas, esto es una labor de todos, de pasar estas fiestas, de pasar el Black Friday, de pasar todo lo que tiene que ver con una mayor movilidad, disfrutando y, sobre todo, apartando de nuestras vidas el coronavirus", ha manifestado.

A este respecto, ha señalado que el coronavirus "ni ha sido invitado a la mesa a cenar" ni al Black Friday por lo que "para echarlo de nuestras vidas" hay que "utilizar la mascarilla, utilizar el lavado de manos, utilizar las distancia de seguridad...", es decir, la regla de las 6M con la que se podría tener "unas cifras de incidencia controladas".

VACUNACIÓN

Con respecto al proceso de vacunación, Vergeles ha resaltado que "esta semana" se terminarán de inocular las segundas dosis a los vacunados con Janssen y la tercera dosis está puesta a "las tres cuartas partes" de las personas para quienes está indicada.

Además, ha apuntado que espera que "en breve" la Comisión de Salud Pública autorice la tercera dosis para la población de 60 a 69 años que "mayoritariamente están vacunados con AstraZéneca" y se les pondrá Pfizer o Moderna.

Igualmente, ha señalado que espera que "para la segunda quincena del mes de diciembre" pueda haber "algunas conclusiones de la evaluación continua que se hace por parte de la Agencia Europea del Medicamento de la vacuna pediátrica".

Sobre la vacuna española, Vergeles ha valorado que "va avanzando bien" y ha dicho que "es bueno tener diferentes plataformas para abordar este problema de salud desde diferentes puntos de vista".

CONFINAMIENTO A NO VACUNADOS

Por otra parte, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad ha afirmado que es "imposible" que en España y Extremadura se pueda confinar a las personas que no están vacunadas como se ha hecho en algún país de Europa porque no tienen "la percha legal" para llevarlo a cabo y "tendría muy poca utilidad" porque hay "pocos" no vacunados.

Vergeles ha indicado que dicha medida se ha tomado en países donde "hay más de un 40 por ciento sin vacunar" pero en España hay "poco más del 10 por ciento sin vacunar".

En este sentido, ha recordado que las últimas restricciones que se pusieron en Extremadura sobre la entrada y salida de municipios no eran aplicables a los vacunados y vieron que no estaban "aislando a nadie" porque "no tenían sentido" al tener a "tanta población vacunada".

Por ello, ha dicho que es "mucho más importante" tener en cuenta la regla de las 6M a dedicarse "ahora a realizar confinamientos que van a servir para poco". "Otra cosa distinta es que las cifras de incidencia estuviésemos hablando de otra cosa distinta, que las cifras de gravedad fuesen otras, entonces tendríamos que tomar otra decisión que yo no sé cuales serían", ha apuntillado.

"Por tanto, ahora que estamos a tiempo que no nos duela la cabeza, no le pongamos las cosas fáciles al virus, no se las pongamos fáciles, y para no ponérselas fáciles, es tan sencillo como respetar esas reglas (6M)", ha concluido.

El titular de Sanidad ha hecho estas declaraciones antes de participar en la inauguración de la Residencia de Mayores 'Dios Padre' para personas en situación de dependencia en la localidad cacereña de Villanueva de la Sierra.