Extremadura se presenta a touroperadores europeos como un destino sostenible y no masificado

Turistas en Trujillo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha organizado dos viajes de turoperadores europeos a la región y participa en las jornadas 'Spain Travel Market Europa 2026' de Turespaña, que tendrán lugar del 14 al 18 de septiembre en Pamplona.

Con estas acciones, la Dirección General de Turismo quiere presentar Extremadura como "un destino de interior auténtico, sostenible y no masificado, capaz de ofrecer una alternativa al modelo tradicional de sol y playa".

En Pamplona, Turismo tiene reuniones agendadas con turoperadores y agentes de viajes de mercados consolidados como Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, Italia o Bélgica, pero también con profesionales de países que aportan un número menos significativo de viajeros a Extremadura. En esta lista de reuniones figuran, entre otros mercados, Polonia, Dinamarca, Suecia, Croacia, República Checa o Estonia.

El objetivo de este 'Spain Travel Market' es impulsar un modelo turístico más sostenible, diversificado y competitivo, al tiempo que se promocionan destinos españoles menos masificados mediante experiencias de 'Slow Travel', señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En este evento participarán 75 compradores de más de veinte países europeos, especializados en segmentos estratégicos para Extremadura como naturaleza, turismo rural e interior, rutas culturales, enogastronomía, turismo premium y propuestas sostenibles.

Antes y después de las jornadas de Navarra, la Junta y Turespaña colaboran en la organización de dos visitas a Extremadura de quince profesionales de Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia y Lituania.

Así, el primer grupo estará del 11 al 14 de septiembre y el segundo, del 18 al 21, su itinerario incluye ciudades y pueblos monumentales, el Parque Nacional de Monfragüe, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y numerosas experiencias relacionadas con la gastronomía y el vino, el agroturismo y la observación de aves y estrellas.