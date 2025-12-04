Extremadura prevé una ocupación media del 90% durante el Puente de Diciembre

Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Extremadura prevé una ocupación media del 90 por ciento durante el Puente de Diciembre, una "cita clave para el sector turístico" que, con un mínimo de cuatro días, puede ampliarse hasta cinco jornadas en función del calendario y la planificación de los viajeros.

Las previsiones de ocupación para el periodo comprendido entre el 5 y el 8 de diciembre sitúan la media regional en torno al 90 por ciento, un dato que confirma la "fortaleza del destino" en estas fechas y que, además, anticipa que numerosos enclaves alcanzarán el 100 por cien durante el puente, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El perfil mayoritario de quienes visitarán la región será el de turismo nacional, que representará cerca del 80 por ciento del total, mientras que también una presencia destacada de turismo internacional, que se moverá en una horquilla de entre el 18 por ciento y el 20 por ciento, "consolidando el interés creciente por Extremadura también en temporada baja".

En cuanto a motivaciones, el puente atraerá especialmente a visitantes vinculados al turismo de peregrinación, al 'birding' y al turismo cultural, impulsado por la amplia oferta patrimonial y de actividades que Extremadura pone en marcha en estas fechas.

Estas previsiones "confirman la capacidad de Extremadura para seguir posicionándose como un destino preferente en los grandes periodos vacacionales", combinando naturaleza, cultura y experiencias singulares en un momento del año especialmente atractivo para quienes buscan planes de calidad y sin masificaciones, concluye el Ejecutivo regional.