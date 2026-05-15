Extremadura registra 3.115 mujeres víctimas de violencia de género en 2025, un 5,3% más que el año anterior

Archivo - Teléfono de asistencia 016 para atender situaciones de violencia de género - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado 3.115 mujeres víctimas de violencia de género en 2025, lo que supone un aumento del 5,3 por ciento respecto al año anterior (+0,7 por ciento a nivel nacional).

De esta cifra, el 89,5 por ciento eran españolas y el 10,5 por ciento fueron de nacionalidad extranjera.

Además, el número de hombres denunciados ha aumentado un 1,8 por ciento en Extremadura (2,6 por ciento en España) hasta 3.357, lo que supone 63 denuncias por cada 10.000 mujeres. En el 94,3 por ciento de los casos, la denuncia fue presentada en los juzgados a través de atestados policiales (con denuncias de víctimas 74,1 por ciento sobre el total de denuncias, con denuncia de familiar 1,9 por ciento, y por intervención directa policial 18,3 por ciento), y en el 0,7 por ciento de los casos se presentó directamente en los juzgados por la propia víctima.

Además, se han enjuiciado un total de 658 personas, el 91 por ciento de nacionalidad española, informa en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.

De este modo, la tasa de víctimas de violencia de género ha sido de 58,5 por cada 10.000 mujeres (74,0 en España), lo que sitúa a Extremadura como la cuarta comunidad autónoma con menor tasa.

Por otro lado, en 2025 se han registrado 820 casos de violencia de género en Extremadura, correspondientes a los asuntos en los que se han iniciado medidas cautelares u órdenes de protección, lo que supone un aumento del 11,4 por ciento respecto al año anterior (-2,5 por ciento a nivel nacional).

En el 20,5 por ciento de los casos, la relación entre la víctima y el denunciado era de cónyuge, en el 28,3 por ciento una relación afectiva, el 9,4 por ciento de excónyuge, y el 41,8 por ciento de exrelación afectiva.

De las órdenes de protección iniciadas, fueron adoptadas en un 73,5 por ciento de los casos y denegadas 26,2 por ciento. La mayoría, fueron presentadas por la propia víctima (97,8 por ciento). El 77,3 por ciento de las órdenes de protección incoadas (iniciadas) en este último año, fueron referidas a mujeres españolas mayores de edad, el 20,5 por ciento a mujeres extranjeras, y el 2,2 por ciento a mujeres españolas menores de edad.