Extremadura requiere al Gobierno documentación sobre el proceso de regularización

Archivo - El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha remitido una carta a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en la que exige que se le remita documentación relativa al proceso extraordinario de regularización de migrantes.

En concreto, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha considerado que no resulta "aceptable" convocar a Extremadura a una Conferencia Sectorial próximamente para debatir cuestiones de "indudable trascendencia" en materia migratoria sin facilitar previamente la documentación necesaria para su análisis.

Por ello, el Ejecutivo extremeño ha solicitado la remisión inmediata de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) correspondiente al proceso extraordinario de regularización, anexando la totalidad de la documentación obrante en el expediente administrativo elaborada por todos los ministerios y que sirvió de base para la aprobación de dicha medida.

Así, se deben incluir los informes, estudios, memorias, análisis técnicos, así como cualquier otro documento remitido al Consejo de Estado u otros organismos o utilizado durante su tramitación, según aparece en la carta enviada y cuyo contenido recoge Europa Press.

También pide la comunidad cualquier informe, evaluación o estimación elaborada por la Administración General del Estado relativa al impacto económico, presupuestario, sanitario, educativo, social, residencial o asistencial derivado del proceso de regularización para las comunidades.

En caso de que alguno de estos documentos no exista, o ninguno de ellos, "tal y como afirmó la secretaria de Estado en su intervención", se pide certificación expresa de dicha circunstancia emitida por el órgano competente.

De igual forma, Extremadura demanda información actualizada y desagregada sobre el número total de solicitudes presentadas, el número de solicitudes válidas, los expedientes duplicados detectados, las solicitudes inadmitidas o rechazadas, la previsión de resoluciones favorables y la distribución territorial de las solicitudes presentadas y validadas.

(Más información en Europa Press)