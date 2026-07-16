Extremadura valora el aumento en la financiación de la dependencia y pide que el Gobierno asuma el "50% real"

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, interviene en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha considerado que cualquier incremento de financiación para la dependencia es "positivo" y ha pedido al Gobierno de España que asuma el "50 por ciento --de la financiación-- real".

Así, García Espada, aunque ha valorado el aumento porque beneficiaría a los "más vulnerables", ha dicho que el hecho de que lleguen a Extremadura 37 millones de euros en 2026 y 75 millones en 2027 "ni se acercan a los 201 millones de euros que adeuda el Gobierno central a los dependientes extremeños".

"Afronten la deuda, asuman el 50 por ciento real y reconozcan el esfuerzo del gobierno de la presidenta María Guardiola, que solo en 2025 y 2026 ha puesto encima de la mesa 365 millones de euros a pulmón para poder afrontar la infrafinanciación que, por imperativo legal, tenía que haber hecho el gobierno del señor Sánchez. Y sí, Extremadura avanza, avanza sin dejar a nadie atrás, y el presupuesto que se aprobará en los próximos días en esta cámara da fe de ello", ha subrayado la consejera extremeña.

García Espada ha realizado estas declaraciones en su respuesta a una pregunta formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por la diputada socialista Judit Olivares sobre la valoración de la Junta de que el Estado asuma el 50 por ciento de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En este sentido, la consejera ha preguntado qué sucederá a partir del 2027, toda vez que el Ejecutivo central "no asegura financiación" para a partir de ese momento, por lo que su conclusión es que sabe "que van a perder el Gobierno".

"Ustedes saben que van a perder las elecciones y ustedes esperan que el Partido Popular venga a resolver sus desaguisados, como hicimos en 2023 en Extremadura. Así es que no se burlen de la ciudadanía. No utilicen a los dependientes para sus fines electoralistas", ha incidido.

Además, ha expuesto que el gobierno presidido por María Guardiola en Extremadura trabaja "sin descanso para aprobar un presupuesto" con 678 millones de euros "nunca antes vistos para dar vida a los años de las personas más dependientes en Extremadura".

EL PSOE DEFIENDE QUE EL "DÉFICIT" VIENE DEL GOBIERNO DE RAJOY

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Judit Olivares ha incidido en que los "recortes" y el "déficit de financiación" que tiene el sistema de la dependencia vienen de cuando gobernaba el 'popular' Mariano Rajoy.

"Esperábamos mucho más. Esperábamos que ustedes apoyaran esta demanda manifiesta de nuestra sociedad cada vez más envejecida y que, como usted bien sabe, necesita un cambio en el modelo de sistema de cuidados. Teníamos la esperanza de que no dieran la espalda a esas personas en situación de dependencia y discapacidad, a sus familiares, a sus cuidadoras especialmente, a toda la sociedad extremeña y española, pero ustedes han preferido otra vez más mantenerse de perfil", ha criticado.

No obstante, ha confiado en que las comunidades gestionen de "forma eficiente" ese "aumento extraordinario" y sirva para reducir "de una vez por todas" las listas de espera y reforzar servicios públicos como la ayuda a domicilio o la teleasistencia, lo que permitiría a los mayores envejecer en su casa y en su entorno "con dignidad, con autonomía y con bienestar".