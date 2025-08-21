Los extremeños esperan 258 días desde que piden la ayuda por dependencia hasta que la reciben, por debajo de la media

Archivo - Una persona en silla de ruedas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los extremeños esperan 258 días desde que piden la ayuda por dependencia hasta que la reciben, situándose así por debajo de la media nacional, que se encuentra en 343 días.

Estos tiempos de espera de la Ley de la Dependencia vuelven a reducirse en la región respecto al mes anterior y ya son 24 meses consecutivos, según ha destacado la Junta de Extremadura, que remarca que desde que gobierna María Guardiola se ha reducido en 80 días.

Con esta reducción en los tiempos de espera, Extremadura se sitúa por debajo de la media nacional, que es de 343 días, según datos difundidos por el Imserso a 31 de julio de 2025.

Estos datos demuestran que el tiempo de espera se ha reducido "significativamente" y alcanzando los 258 días, una cifra "notablemente inferior a la media nacional".

Los resultados reflejan una "mejora considerable" en la atención a la dependencia en Extremadura, por lo que los "esfuerzos sostenidos" del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), desde julio de 2023, están marcando "hitos destacables" en el número de personas atendidas en la región, ha destacado la Junta en nota de prensa.

"Estos datos manifiestan el trabajo constante del actual Gobierno de la Junta de Extremadura por reducir los tiempos de espera de la Ley de Dependencia respecto a la anterior Administración, que alcanzaban los 338 días, es decir, 80 días más de espera", ha recalcado.

Además, el número de personas beneficiarias con prestación efectiva ha aumentado a 2.830 entre el 31 de julio de 2023 y el 31 de julio de 2025, y se han reconocido 5.584 nuevas prestaciones en el mismo periodo, lo que evidencia un avance en la cobertura y el acceso a los servicios de dependencia.

REDUCCIÓN DE LISTAS DE ESPERA Y LIDERAZGO EN ATENCIÓN

Asimismo, como ha señalado el Ejecutivo extremeño, se ha producido un crecimiento real del sistema de Atención a la Dependencia en 4.122 personas teniendo en cuenta el aumento de personas con resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y prestación efectiva y la disminución de personas pendientes de resolución PIA, absorbiendo el incremento de solicitudes.

Este dato demuestra el "compromiso" de la Junta con la mejoría de los tiempos de respuesta y la atención a las personas en situación de dependencia. "Estos resultados son fruto del esfuerzo y trabajo continuo de la Junta de Extremadura, que sigue logrando objetivos importantes en la atención a la dependencia en la comunidad", ha señalado.

De esta manera, se avanza en la "senda de la eficiencia y la calidad en los servicios sociales", beneficiando a "miles de extremeños que requieren apoyo y atención", ha concluido el Ejecutivo regional.