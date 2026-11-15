Feijóo se compromete con Extremadura para que deje de ser "una tierra de segunda" para el Gobierno de España

1133975.1.260.149.20261115104852 El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin para la campaña electoral del 29N, a 14 de noviembre de 2026. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MÉRIDA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido con Extremadura para que deje de ser "una tierra de segunda" y cuente con las mismas oportunidades que el resto de España.

Así lo ha trasladado en un vídeo dirigido a los extremeños, a los que ha pedido su apoyo el próximo 29 de noviembre para impulsar un "cambio necesario" en España que garantice una financiación autonómica "justa", que mantenga abierta Almaraz, permita desarrollar los proyectos industriales y tecnológicos de la región, un tren "digno" o que el campo extremeño "sea una prioridad" tanto en Madrid como en Bruselas.

"Extremadura no puede ser nunca más una tierra de segunda, ni puede perder más oportunidades por la desidia y el abandono del gobierno central", ha afirmado Feijóo, quien ha afirmado que la comunidad "no pide ser más que nadie, pero tampoco quiere que se tenga que conformar con ser menos".

Además, Feijóo ha insistido en la necesidad de que Extremadura cuente con "condiciones de igualdad para competir, atraer inversiones y ofrecer oportunidades para quien quiere vivir y trabajar en esta tierra".

Así, el presidente del PP ha hecho una llamada a la participación de los extremeños el próximo 29 noviembre para hacer realizar ese "cambio necesario".