La Feria de la Caza de Badajoz presenta una exposición de los Duques de Cardona y un foro sobre la peste porcina

La concejala de Ifeba, Elena Salgado, presenta la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica Feciex 2026. - IFEBA

BADAJOZ, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 35º Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex) 2026 se celebra del 17 al 20 de septiembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) con un más de un centenar de actividades, entre las que destaca la gran exposición, dedicada en esta ocasión a la colección de los Duques de Cardona de Ciencias Naturales, cedida temporalmente por la Fundación Casa Ducal de Cardona y que presenta una selección de piezas históricas de la colección del Duque de Medinaceli.

Otra de las actividades destacadas es la celebración del III Foro Hispano-Luso 'La peste porcina africana y los retos para el campo', organizado por Feciex y la Federación Extremeña de Caza, o la entrega del Premio Ibérico Feciex, que reconoce a personas, instituciones y organizaciones de España y Portugal que han contribuido a potenciar los valores ibéricos de la caza y a favorecer el encuentro entre ambos países, y que este año será concedido a la Federación Portuguesa de Caza, Fencaça.

La concejala delegada de Ifeba, Elena Salgado, acompañada por la directora de Feciex, Pepa Dueñas, ha presentado este jueves esta nueva edición de una cita "plenamente consolidada" y que, después de 35 ediciones, se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro de profesionales, empresas comerciales y visitantes vinculados a la caza, la pesca deportiva y la naturaleza entre España y Portugal.

Al mismo tiempo, está "estrechamente ligada" al territorio de Extremadura y del Alentejo portugués, que comparten un "extraordinario" patrimonio natural, una extensa superficie de dehesas y montados e importantes ecosistemas acuáticos, además de una tradición "profundamente" vinculada a la caza y a la pesca.

"Nuestra posición fronteriza y la relación que mantenemos con Portugal nos permite reforzar ese carácter que forma parte de esta propia identidad de Feciex y también de Ifeba", ha señalado, junto con que, durante cuatro días, este evento volverá a ocupar la totalidad de las instalaciones de Ifeba, tanto interiores como exteriores, junto al río Guadiana a su paso por Badajoz para los concursos de pesca.

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