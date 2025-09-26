La Feria Ganadera de Zafra volverá a contar con un Punto Violeta y se repartirán pulseras centinela

ZAFRA (BADAJOZ), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional Ganadera (FIG) y 572ª Tradicional de San Miguel de Zafra (Badajoz), que se celebrará del 2 al 7 de octubre, volverá a contar con un Punto Violeta.

Asimismo, se repartirán pulseras centinela con el objetivo de garantizar la seguridad en entornos sociales. Tiene una tecnología avanzada, detecta drogas en bebidas, protege de sustancias peligrosas y disuade a posibles agresores.

En cuanto al Punt Violeta se ubicará en el recinto ferial, en la misma zona que los servicios del Punto Médico Avanzado, Guardia Civil, Bomberos y Cruz Roja. Los días de más afluencia de público el punto estará disponible mañana, tarde y noche.

Esta acción tiene como objetivo concienciar a los jóvenes acerca de la importancia de la prevención y la atención en casos de violencia de género, así como de dar a conocer los recursos disponibles para garantizar unas fiestas "más seguras" e "inclusivas".

Al acto han asistido la concejala de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Zafra, Mercedes Fernández Bote, y la técnica de la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios Río Bodión, Reme Cruz, quienes han destacado la importancia de ofrecer esta información a los jóvenes de los institutos.

Así, Mercedes Fernández ha afirmado que durante estas dos jornadas en los institutos se ha informado de que en el recinto ferial de Zafra se instalará el Punto Violeta, desde donde se ofrecerá orientación sobre la pulsera centinela y otros recursos de apoyo, reforzando así el compromiso con unas celebraciones "inclusivas" y "seguras", informa en nota de prensa el consistorio segedano.

A su vez, Reme Cruz ha dicho que la pulsera centinela que se repartirá en la Feria de Zafra trata de garantizar la seguridad en entornos sociales. Tiene una tecnología avanzada, detecta drogas en bebidas, protege de sustancias peligrosas y disuade a posibles agresores.