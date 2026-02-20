La Feria de Turismo Ornitológico FIO 2026 llega con récord de expositores y una mirada especial a la mujer

'Pelea Territorial', Ganadora Del 1º Premio FIO 2025, De Joaquín Figueredo González. - FIO

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico, FIO, se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en su emplazamiento habitual en Villarreal de San Carlos (Cáceres), en pleno corazón del Parque Nacional de Monfragüe, donde acuden expositores de 13 comunidades autónomas españolas y de Bélgica, Costa Rica, Francia, Italia, Portugal y Uganda, y con un extenso programa que presta especial atención a la mujer para visibilizar su presencia en el sector.

En total 123 espacios stands, que supone un nuevo récord para la cita, que se distribuyen en tres zonas de exposición: con 86 en viajes y turismo, 19 en óptica y cámaras, y 18 en arte y naturaleza.

La cita llega además con novedades, que ha avanzado este viernes en la presentación la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte en funciones, Victoria Bazaga, como la incorporación de un espacio para visibilizar las grandes zonas ornitológicas de Extremadura, que este año tendrá como protagonista a la comarca de La Serena, y una programación especial dedicada al papel de la mujer en el sector.

Bazaga ha subrayado que en sus trayectoria FIO se ha "consolidado como la feria más importante del sector en España y la segunda en Europa", lo cual es un "orgullo" para Extremadura.

En FIO estarán presentes destinos turísticos, empresas especializadas, fabricantes y distribuidores de fotografía y de óptica, asociaciones conservacionistas, tiendas especializadas y artistas de naturaleza.

Este año el destino invitado será Canarias, un territorio con una "riqueza natural extraordinaria y con un enorme potencial en turismo ornitológico", ha destacado la consejera, quien ha señalado que en esta edición se estrena el apartado Espacio Natural protagonista de Extremadura, que este año recae en La Serena, una "comarca emblemática por su biodiversidad y por ser un destino privilegiado en la observación de aves".

Con esta iniciativa, ha expuesto, se pretende dar "visibilidad" a los diferentes territorios de Extremadura y animar al público a descubrir y a visitarlos.

