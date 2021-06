Fermín Solís presenta en la Feria del Libro de Cáceres su nueva novela gráfica centrada en Medea

CÁCERES, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El novelista gráfico Fermín Solís ha presentado su nueva obra 'Medea a la deriva' en la última jornada de la Feria del Libro de Cáceres, centrado en el personaje mitológico al final de sus días.

"No sabemos como ha llegado allí, pero da la sensación de ser un castigo eterno impuesto por los dioses por sus actos pasados", cuenta el autor.

Una obra dirigida a un público maduro, lectores adultos con ganas de reflexionar y pensar. Reconoce que empezó a escribir y dibujar esta obra justo después de publicar 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', y que no quería repetir el mismo esquema ni formato de aquel libro, así que se puso como reto "hacer una novela gráfica con un solo personaje en un espacio físico muy reducido", explica Fermín.

A este autor extremeño le inspiran muchas cosas, pero si se tiene que quedar con alguna diría que "el cine, la música, otros libros son una fuente de inspirado", dice el autor. "Aunque estos últimos meses que nos ha tocado vivir encerrados, echaba mucho de menos la inspiración que viene del contacto con la gente, las conversaciones de los bares, los viajes", asegura.

Sus próximos proyectos están encaminados en una nueva serie de cómics infantiles titulada 'La Pandilla VHS' y una nueva novela gráfica que llevará el título de 'Elia'.

La Feria del Libro de Cáceres vive su último día, en el que han pasado autores como Hilario Jiménez y Pilar López Ávila. El primero ha presentado 'Insectario', un libro peculiar que lleva numeración y firma por parte del autor. "Mi libro es un insectario de verdad, una colección de insectos", cuenta Hilario.

En él ha reunido catorce insectos de su colección de acuarelas, uno por cada una de aquellas "difíciles semanas de encierro en las que fui consciente de la fragilidad, de lo débil y lo mínimo", dice.

Por su parte, Pilar López ha presentado su último libro, 'Tararí que te vi y otros relatos', dirigidos a jóvenes y adultos, ilustrados por María Polan. "Son siete relatos que surgen de algo real, de una historia que ha ocurrido de verdad, de algo que he observado o he leído y se me ha quedado grabado", cuenta Pilar.

Asimismo, Ana Belén Rodríguez Patiño ha presentado 'La estética de los nadadores', una novela policíaca con tintes negros. Gira en torno a la investigación de un asesinato sin resolver. Se trata de una novela con un misterio latente, que muestra "otro lado oscuro y rabiosamente humano, donde existe una línea muy frágil entre la conciencia de cada uno y lo que está bien y lo que está mal".