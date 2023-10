El festival 'Electronic Fields' ofrecerá arte vinculado al territorio a finales de este mes en la Campiña Sur extremeña

LLERENA (BADAJOZ), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Arte Electrónico y Tecnologías Libres de la Campiña Sur de Extremadura ('Electronic Fields') celebrará su primera edición del 27 al 29 de este mes de octubre en Llerena, Fuente del Arco y Reina, tres localidades rurales situadas en el espacio singular de Tierra Túrdula, al sur de la provincia de Badajoz.

El festival nace con la misión de convertirse en punto de encuentro del arte digital e interactivo, la libertad tecnológica, el arte vinculado al territorio y la reflexión participativa en torno a los retos y las potencialidades únicas del ámbito rural.

El objetivo principal del festival es facilitar un espacio híbrido de confluencia entre arte, ciencia, tecnología, compromiso medioambiental e innovación social y cultural en el ámbito rural.

Un espacio ligado a un territorio concreto, la Campiña Sur de Extremadura, en el que se abordarán temas como la comunicación inter-especies y entre inteligencias humanas y no-humanas, las tecnologías biohíbridas, cuestiones de privacidad y seguridad en la era de la identidad digital, tecno-determinismo y usos de la inteligencia artificial, así como ideas alternativas para la promoción de prácticas ecológicas, entre otros.

'Electronic Fields' involucra diferentes prácticas artísticas innovadoras, como instalaciones y proyectos de arte electrónico, performances audiovisuales, codificación en vivo (live coding) y experimentación sonora.

Utiliza diferentes formatos complementarios –talleres, excursiones, debates y presentaciones de proyectos y redes colaborativas regionales, nacionales e internacionales– para propiciar un diálogo sobre temas que afectan el presente y pueden condicionar el futuro del rural extremeño, gran parte de ellos compartidos por los territorios vaciados del resto de Europa.

Las energías renovables y las comunidades energéticas emergentes, la minería en el siglo XXI, la explotación y la distribución de los recursos naturales y materiales, la búsqueda de alternativas económicas, la circularidad, los retos de la digitalización, la recuperación del sentimiento de pertenencia, el valor de la cultura y la emergencia climática son algunos de los temas a debatir.

Temas de impacto global, analizados con perspectiva local, tecnológica y creativa, utilizando metodologías basadas en la práctica artística, como el DIY (do it your self / hazlo tú mismo) y el DIWO (do it with others / hazlo con otrxs), y vinculados en la programación a dos visitas organizadas a puntos de interés de la zona, seguidas por una mesa de debate entre artistas, investigadores y agentes locales, informa en nota de prensa la organización del festival.

Entre las actividades programadas, destacan la exposición de proyectos de arte electrónico, situados en distintos puntos de Llerena y Reina; conciertos de electrónica experimental, live coding y performances audiovisuales; dos excursiones, a la planta fotovoltaica Núñez de Balboa (Usagre) y a la antigua mina de La Jayona, ambas ligadas a un cineclub y un debate entre artistas, investigadores, expertos y agentes locales.

Además, la primera edición de Electronic Fields contará con un BioLab, un taller de bioarte y otro de producción de biomateriales, en los que investigar las conexiones entre arte, tecnología, biología, ecología y circularidad. A estas propuestas, se añadirán talleres de codificación creativa, construcción de un teclado MIDI con Arduino, streaming profesional con herramientas de software libre, solo para niñas y mujeres, y DJ para principiantes.

ARTISTAS Y COLECTIVOS INVOLUCRADOS

Como sucede en otros eventos de arte electrónico y tecnología, este no es un festival al uso, en el que artistas y voces expertas llegan, hacen su trabajo y se van, estableciendo con el público una relación habitualmente vertical.

Electronic Fields propone tres días de actividades participativas, en las que el público puede interaccionar con los participantes y los participantes también son espectadores, apuntándose a talleres impartidos por otros, disfrutando de las excursiones, conciertos y performances audiovisuales, o levantando la mano para hacer preguntas a los ponentes en los debates.

Cumpliendo con su compromiso con el territorio extremeño, ha invitado a artistas electrónicxs como Lola Zoido, que participa en la exposición Electronic Fields 2023 con su pieza The Blooming; Songaz, que propone la performance audiovisual Extremadura Saqueada; el colectivo maker Smart Open Lab; y el proyecto La Fábrika deTodalavida, una asociación sociocultural y espacio comunitario en el medio rural, ubicado en la antigua fábrica de cementos Asland (Los Santos de Maimona, Badajoz).

También acudirán a la Campiña Sur varixs artistas de distintos lugares de España, como la gallega Paula Pin, que participará con una pieza en la exposición e impartirá el taller Fabricación de paneles solares con materiales biológicos en el BioLab; el artista residente en Barcelona Óscar Martín, aka Noish, que presentará una pieza y realizará una performance audiovisual; y la asturiana María Castellanos, que expondrá su proyecto Otras inteligencias. Diálogos interespecies entre plantas y humanos.

Electronic Fields también contará con dos artistas internacionales. Por un lado, Gisle Frøysland, fundador y director de Piksel Festival, además de comisario colaborador del evento, que realizará una performance audiovisual y presentará dos piezas en la exposición, una de ellas en colaboración con Maite Cajaraville.

Además, aunque su condición de profesora universitaria en Estados Unidos le impide viajar a Extremadura, la artista turca Ögze Samanci participa en la exposición Electronic Fields 2023.

De hecho, su proyecto VastWaste será expuesto en el Ayuntamiento de Reina, mientras que las restantes piezas se expondrán en diferentes instituciones de Llerena, como el propio Ayuntamiento, la Universidad Popular, el Espacio de Creación Joven y el Centro Cultural La Merced. A través de esta exposición ‘deslocalizada’, Electronic Fields escenifica su compromiso por el territorio y las personas que lo habitan.