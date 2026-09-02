El Festival de Mérida cierra con 135.808 espectadores en sus obras y un superávit de taquilla de 1 millón de euros

Elenco de la obra 'La Comedia de la Olla' en su estreno en el Festival de Mérida. - FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha cerrado con un balance de 135.088 espectadores en el conjunto de las representaciones en los distintos escenarios, de las que 100.164 corresponden al Teatro Romano de la capital extremeña.

Asimismo, la taquilla del certamen, que ha colgado hasta en 37 ocasiones el cartel de 'No hay localidades', diez de ellas en el Teatro Romano, con las representaciones de 'La comedia de la olla' y 'Cómicos de Roma', ha alcanzado una recaudación de 2.643.830 euros, lo que supone, falta del cierre definitivo de las cuentas, un superávit de taquilla "cercano al millón de euros".

Así lo ha indicado al director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, quien ha señalado en un primer balance "muy positivo" de esta edición, que estos datos se consiguen gracias a un público que ha acudido de forma "masiva".

Un certamen que en esta edición "vuelve a demostrar la fortaleza de un proyecto que lleva muchísimos años creciendo y consolidándose" y que es "una cita imprescindible para quienes aman las artes escénicas, pero también para muchas personas que se acercan al teatro porque "encuentran aquí una programación, un espacio y una experiencia diferente, distinta".

Cimarro, que ha confirmado que continuará al menos dos años más al frente del certamen, al hacer efectiva la prórroga del contrato, que le vincula al festival hasta la edición de 2028, ha estado acompañado en el balance por la portavoz de la Junta, Elena Manzano, y el concejal de Cultura de Mérida, Antonio Vélez, quienes han remarcado el impacto que tiene el certamen en la economía local y regional durante los dos meses de verano.

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