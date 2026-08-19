El Festival de Mérida ofrece siete espectáculos de teatro, danza y flamenco de jóvenes creadores en el Pórtico del Foro

Programa de 'Agustito en Mérida', dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo cultural y de artes escénicas grecolatinas 'Agustito en Mérida', enmarcado en el Festival Internacional de Teatro Clásico, se celebrará en el Pórtico del Foro del 21 al 30 de agosto con siete propuestas unipersonales interpretadas, escritas y coreografiada por los propios artistas.

Se trata de una iniciativa que reúne propuestas de teatro, danza contemporánea, flamenco, música electrónica, teatro físico, creación audiovisual y formatos inmersivos y participativos.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, y el director de la compañía TAPTC? Teatro, Javier Llanos, junto con los artistas participantes, han presentado este miércoles la programación, un proyecto que cuenta con la colaboración de la compañía y la financiación del Ayuntamiento de Mérida.

El programa arranca los días 21 y 22 de agosto con 'Poiesis', de José Carlos Toledano, e interpretada por Ismael Fernández y Esteban Léger. Al día siguiente, 23 de agosto, será el turno de 'Cinco Antorchas', escrita e interpretada por Belén Hernández, con Celia Estecha como ayudante de dirección y voz en off que, a través del personaje de Porcia y el final de su historia, aborda la problemática del suicidio tanto en la época clásica como en la actualidad.

El 25 de agosto llega 'Mi Mito', creado e interpretado por María Saavedra, un espectáculo de danza contemporánea y flamenco que contará con la colaboración de Alba Gog y Yolanda Burgos.

Asimismo, el 26 de agosto se volverá a representar 'Medusa', creada e interpretada por Lucía Ferrán, y el día 27 llegará 'Prometeo Antikythera', de José Mato y Juan Ángel González, un espectáculo que aborda el mito de Prometeo a través de la música techno, la palabra poética y las proyecciones en directo.

El viernes 28 será el turno de 'Clitemnestra', creada e interpretada por Sara Wens y, por último, el 30 de agosto se representará 'En nombre de Drusila', creada e interpretada por Juan Ángel González a partir de textos de Albert Camus, una propuesta en la que se invitará al público a una cena en nombre de Drusila, dentro de la historia de Calígula.

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