El Festival de la Naturaleza de La Albuera ofrece rutas ornitológicas y botánicas o piragüismo

Presentación del Festival de la Naturaleza de La Albuera. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XI edición del Festival de la Naturaleza se celebrará los días 2, 3 y 4 de abril en la localidad pacense de La Albuera, que impulsa su patrimonio natural con rutas ornitológicas y botánicas o actividades de piragüismo que se desarrollarán en diferentes espacios.

Se trata de una cita que comenzó hace más de diez años como parte de un programa de dinamización turística impulsado por la Diputación de Badajoz y que ha tenido continuidad año tras año, consolidándose como una propuesta de turismo de naturaleza que contribuye a la reactivación de la economía local.

Así, el festival permitirá conocer de cerca el entorno natural del municipio y está diseñado con el objetivo de generar una huella positiva en el medio ambiente, de manera tal que el programa incluye rutas ornitológicas y botánicas, visitas guiadas al Centro de Interpretación del Complejo Lagunar y actividades de piragüismo en la zona de las charcas.

Las actividades se desarrollarán en espacios como la Laguna Grande, los Llanos de La Albuera, el Parque Periurbano 'El Chaparral' y el Complejo Lagunar. Además, 'El Palenque' acogerá propuestas dirigidas al público familiar, con actividades recreativas infantiles, talleres de educación ambiental y talleres de cosmética natural y elaboración de ungüentos. De forma paralela, se podrá visitar la exposición FIO 2026.

Así se ha puesto de manifiesto en una presentación en la que la Diputación de Badajoz, junto con el Ayuntamiento de La Albuera, han dado a conocer los detalles del festival con la presencia de la diputada del Área de Innovación y Administración Digital, Paqui Silva; el alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz; y la representante de la empresa Begreen Marketing y Servicios Medioambientales, Soledad Reyes.

En su intervención, Silva ha destacado la importancia de organizar y colaborar en eventos de estas características, a la par que ha señalado que son una oportunidad para dinamizar la economía local y mostrar la riqueza paisajística, ambiental y gastronómica de la provincia, "especialmente en un momento como la Semana Santa, en el que nuestros pueblos reciben un mayor número de visitantes".

Manuel Antonio Díaz ha recordado por su parte que La Albuera goza de espacios únicos en Extremadura, con lagunas endorreicas y estepas salinas únicas en la región, y ha recalcado que estos enclaves cuentan con catalogaciones internacionales como zona Ramsar o ZEPA.

En este sentido, los asistentes podrán observar durante las rutas especies como avutardas, flamencos, patos colorados y orquídeas, en actividades que buscan mantener el equilibrio entre el ocio y el respeto por el medio natural.

Asimismo, el festival está dirigido a un público familiar, con actividades adaptadas a todas las edades. Algunas de ellas requieren inscripción previa, que podrá realizarse a través de los teléfonos indicados en el código QR del cartel oficial del evento.

Con esta nuevas edición, según indica en nota de prensa la institución provincial, La Albuera vuelve a consolidarse como un referente del turismo de naturaleza en la provincia, y ofrece una propuesta que combina conocimiento, sostenibilidad y disfrute del entorno.