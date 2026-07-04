El Festival de Teatro Clásico de Mérida sube el telón con un 'Spartacus' protagonizado por Miguel Ángel Muñoz

1101642.1.260.149.20260704023932 Miguel Ángel Muñoz protagoniza 'Spartacus', la obra que inaugura el Festival de Teatro Clásico de Mérida - JERO MORALES/ FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha inaugurado en la noche de este viernes su 72 edición con 'Spartacus', un estreno absoluto que fusiona danza, teatro y narración sobre el escenario y que ha estado protagonizado brillantemente por el actor Miguel Ángel Muñoz.

El espectáculo se centra en los últimos instantes de la vida del esclavo Espartaco, quien herido en la batalla, mientras espera la muerte va rememorando los recuerdos y emociones de su vida, tanto los personales que marcaron su existencia como la rebelión que lideró para desafiar el poder de Roma.

Una vida que se le va escapando poco a poco a lo largo de la obra a Espartaco, que va narrando en primera persona Miguel Ángel Muñoz, acompañado de música en directo en el Teatro Romano de Mérida, en el que va compartiendo escenario con una veintena de bailarines del Düsseldorf Ballet Theater.

Miguel Ángel Muñoz, que se ha estrenado esta noche en el Festival de Mérida, cuenta en la obra con un 'alter ego', el bailarín Igor Person, quien da vida en el ballet también a Espartaco, y que a través de la danza va recreando los recuerdos del gladiador que se rebeló ante Roma, y que le costó la vida en la batalla.

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