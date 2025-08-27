La firma de hipotecas en Extremadura sube un 65,3% en junio, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

MÉRIDA/MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura ha crecido un 65,3 por ciento en junio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 31,67% a nivel nacional), hasta sumar un total de 873 operaciones, aunque se ralentiza respecto al mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Extremadura se han prestado 80,01 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 79,42 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas ha subido un 5,3 por ciento.
Atendiendo al total de fincas, se han constituido un total de 1.154 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 103,13 millones de euros. De ellas, 66 han sido sobre fincas rústicas y 1.088 sobre urbanas.
De las 1.088 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Extremadura, 873 han sido sobre viviendas; siete en solares y 208 en otro tipo.
El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 18 y en 27 hipotecas han cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 204 hipotecas con cambios en sus condiciones, 159 han sido por novación.
Por contra, se han cancelado 1.175 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 859 han correspondido a viviendas, 98 a fincas rústicas, 204 a urbanas y 14 sobre solares.
