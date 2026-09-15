El fuego de Tornavacas mantiene su evolución favorable con un despliegue de 85 efectivos y 15 medios aéreos

Incendio en Tornavacas.
Incendio en Tornavacas. - INFOEX
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 14:36
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   MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) mantiene la evolución favorable en el fuego declarado este pasado lunes en Tornavacas (Cáceres), donde sigue desplegado un amplio dispositivo de 85 efectivos y 15 medios aéreos.

   En concreto, en la zona están desplegados efectivos del Infoex, el Ministerio para la Transición Ecológica, con la colaboración de Cruz Roja. Así, se contabilizan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y seis helitransportadas, además dos agentes del Medio Natural y tres técnicos de extinción

   Además, combaten las llamas desde el aire diez helicópteros y cinco aviones.

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