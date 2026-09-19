Fuente del Arco recuerda este domingo a las víctimas de la Columna de los 8.000 bajo el lema 'Extremadura tiene memoria'

Archivo - Cartel de la III Marcha Columna de los Ocho Mil que se celebra el 20 de septiembre de 2026 en Fuente del Arco (Badajoz). - MARCHA COLUMNA DE LOS OCHO MIL - Archivo

FUENTE DEL ARCO (BADAJOZ), 19 (EUROPA PRESS)

Fuente del Arco recordará este domingo, 20 de septiembre, a las víctimas de la Columna de los 8.000 con una ruta que incluirá paradas y explicaciones históricas del suceso, ocurrido en septiembre de 1936, así como actuaciones musicales de Luis Pastor y Lucía Sócam, todo ello en una jornada con el lema 'Extremadura tiene memoria'.

La III Marcha Columna de los 8.000 recorrerá parte del trazado que anduvieron, en septiembre de 1936, aquellos que integraron el considerado primer éxodo masivo de la Guerra Civil Española. Además, la organización ha señalado, en un comunicado, la importancia de esta edición, que coincide con el 90º aniversario de la tragedia.

La marcha discurrirá por los alrededores de Fuente del Arco, en torno a algunos de los lugares emblemáticos de esos hechos, como el cerro de La Alcornocosa, El Pencón o la Estación del Fuente del Arco, y podrá realizarse en dos modalidades: la ruta completa, que consiste en un recorrido circular con origen y final en Fuente del Arco, de aproximadamente 10,40 kilómetros, y una corta, de 5,4 kilómetros, que incluye un autobús de regreso desde El Pencón hasta la localidad.

El recorrido incluirá paradas en lugares de interés patrimonial y explicaciones históricas sobre el acontecimiento.

El manifiesto de la marcha explica que los sucesos que se recordarán este domingo se produjeron entre el 17 y el 18 de septiembre de 1936, dos meses después del golpe de Estado por parte de militares rebeldes liderados por el entonces general Francisco Franco.

Ante la proximidad de las tropas sublevadas, miles de personas del suroeste de Badajoz intentaron escapar hacia la zona republicana, formando la Columna de los 8.000. La huida se realizó a través de un centenar de kilómetros, partiendo de Valencia del Ventoso, con el objetivo de llegar a Azuaga, localidad de la provincia todavía en manos republicanas.

"Cuando estaban ya cerca de la libertad, la columna fue atacada en un paraje cercano a Reina y Fuente del Arco, siendo asesinadas más de un centenar de personas. Tras este ataque, muchos miembros de la columna acabaron huyendo de nuevo hacia sus pueblos, donde fueron asesinados, unas 1.200 personas de la columna fueron hechas prisioneras y una buena parte fusiladas en los días y semanas posteriores a su captura", sostiene el manifiesto.

La organización de la marcha ha afirmado que estos hechos forman, junto con la matanza de Badajoz, de uno de los sucesos represivos "más importantes" de la Guerra Civil, a pesar de lo cual "pasan desapercibidos para la mayoría de la población extremeña, sobre todo para los más jóvenes".

Es en este contexto, y ante el "manto de olvido, injusticia e impunidad", que la marcha tiene por objetivo traer la historia al presente y recordar a las víctimas del suceso, así como ser "vacuna contra el machismo, el clasismo, el racismo y la 'lgtbifobia' y, en definitiva, contra el fascismo", con una jornada de "lucha y memoria".