La Fundación Mercedes Calles de Cáceres expone diseños originales de Coco Chanel junto a obras de artistas de su entorno

CÁCERES, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros (FMCCB) de Cáceres ha organizado una exposición titulada 'Coco Chanel. Más allá de la moda' en la que se muestran unas 70 piezas, entre obras de artistas de su entorno como Pablo Picasso, Dalí o Cocteau, junto a algunos de sus diseños más icónicos, como vestidos de fiesta, sus famosas chaquetas, o bolsos con cadenas.

La muestra se puede visitar hasta el 28 de junio en la sede de la fundación, situada en la plaza de San Jorge, donde se presentan algunos de sus diseños entendidos como auténticas pieza de arte, junto a obras de artistas clave de la primera mitad del siglo XX, amigos y contemporáneos de Coco Chanel (1883-1971).

La comisaria de la exposición, Marisa Oropesa, ha explicado este jueves en rueda de prensa que se trata de una muestra dedicada a explorar la figura de Coco Chanel desde una perspectiva "amplia, profunda y reveladora". Y es que mucho más que un icono del estilo, Chanel fue una mujer que transformó la manera de entender la elegancia, la libertad y el papel de la mujer en la sociedad contemporánea.

Introdujo el negro como color en la vestimenta habitual de la mujer, impulsó el uso de los pantalones en las féminas e inventó la cadena para los pequeños bolsos de mano, además de eliminar el corsé en los vestidos, para ganar en comodidad. "Coco Chanel fue una feminista que liberó a la mujer", ha dicho Oropesa.

La exposición propone un recorrido por su legado creativo, empresarial y cultural, poniendo el foco en la mujer visionaria que supo romper moldes y construir un lenguaje propio.

"Son diseños todos del siglo XX y se ha ido eligiendo traje de noche, traje de fiesta, abrigos, la famosa chaqueta twig, trajes de chaqueta, y luego hay zapatos y bolsos como el de cadena y el famoso que tiene las iniciales grandes y zapatos", ha explicado Oropesa, que ha revelado que el frasco de perfume lo diseñó Salvador Dalí, un gran amigo de Coco Chanel. Ese primer frasco está en Japón "y la dueña no lo ha podido prestar" para esta muestra.

Así, a través de piezas seleccionadas, documentos, imágenes y recursos audiovisuales, el visitante podrá descubrir cómo Gabrielle Chanel revolucionó la silueta femenina, liberándola del corsé físico y simbólico, e introduciendo una nueva estética basada en la comodidad, la sobriedad y la sofisticación.

"La maravilla de Coco es que ella inventa unas cosas que no han desaparecido, al contrario, las hemos potenciado más", como los bolsos de fiesta con cadena. "Ella fue una vanguardista totalmente", ha espetado Oropesa, que ha insistido en que sus diseños "aliviaron" a las mujeres.

Por ello, 'Coco Chanel. Más allá de la moda' invita a reflexionar sobre el impacto social de su obra: el traje sastre, el uso del negro como símbolo de elegancia atemporal, la reivindicación de tejidos hasta entonces asociados a lo masculino y una concepción moderna de la identidad femenina que sigue vigente en el siglo XXI.

La presidenta de la FMCCB, Maritina Guisado, ha explicado que la muestra también quiere contribuir a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031. Para ello, se van a organizar talleres infantiles, conferencias y otras actividades, y se invitará a los centros escolares a visitas guiadas personalizadas.

La exposición podrá visitarse del 13 de marzo al 28 de junio en la sede de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, situada en la Casa Palacio de los Becerra, en Cáceres, de martes a sábados en horarios de 10,30 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas y domingos, lunes y festivos de 11,00 a 14,00 horas.