Las fundaciones Caja Extremadura y Cajalmendralejo ponen en marcha un proyecto común que aúna cultura, ciencia o talento

Autoridades en la presentación de Proyecto Extremadura - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fundaciones Caja Extremadura y Cajalmendralejo han presentado este martes el proyecto común denominado 'Extremadura' y que aúna cuatro áreas de actuación en torno a temas sociales, culturales, talento y ciencia, y cinco ejes estratégicos sobre innovación, impacto, alianzas, sostenibilidad y territorio, centrado en la contribución al desarrollo económico y social de la región.

De este modo, pretende afrontar retos como la despoblación, la cohesión territorial, el envejecimiento, el talento, la innovación social, la cultura, el emprendimiento o la salud mental, con un impacto "real" y "beneficioso" para la ciudadanía extremeña, de la mano tanto de las iniciativas que ya venían desarrollando ambas fundaciones como otras nuevas, también en colaboración con distintos actores.

Entre las distintas actuaciones previstas, cabe destacar un hospital conductual en Almendralejo que pretende ser un centro de referencia regional para la atención a jóvenes y personas con discapacidad con trastornos de conducta o problemas de salud mental con una inversión de 8 millones; o un programa dirigido a fomentar las vocaciones STEM, por el que en los próximos cuatro años 600 niñas y jóvenes de la Universidad recibirán, hasta que concluyan sus estudios, acompañamiento individualizado de profesionales de estas disciplinas o participarán en actividades formativas.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del proyecto, en la que han participado los presidentes de la Fundación Cajalmendralejo, Fernando Palacios, y de Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, la directora de ambas fundaciones, Leonor García, y la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano. También ha contado con la presencia de autoridades como el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, o el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, entre otros.

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