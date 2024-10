Una gala solidaria de doce horas de duración en Mérida recaudará dinero para la infancia en Gaza el 22 de noviembre

Calle anuncia que el Ayuntamiento de Mérida está en "plena elaboración" de su primer Plan de Cooperación Internacional Municipal

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una gala solidaria de doce horas de duración ininterrupida recaudará fondos el próximo 22 de noviembre en Mérida para atender las necesidades de la infancia en Gaza tras más de un año de asedio israelí.

La gala 'Que no les cueste la vida' ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por el delegado de Cooperación y Migraciones, José Ángel Calle, y la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí.

Esta iniciativa se desarrollará en el Palacio de Congresos de la capital autonómica desde las 12,00 horas y hasta la media noche y en ella participarán alumnos del conservatorio, DJs de la ciudad o diferentes escuelas vinculadas a varias disciplinas artísticas, a las que el consistorio apela a su "compromiso social".

"Será una cascada continuada de todos aquellos emeritenses, de todas aquellas emeritenses que a través de las artes, de cualquier formato, van a hacer que tengamos 12 horas de actividades consecutivas para llenar el Palacio de Congresos, en el auditorio mayor y en las terrazas, con actividades simultáneas, sin parar, durante 12 horas", ha señalado.

Las entradas tendrán un precio de cinco euros, además de contar con una fila cero en la que se podrá ingresar cualquier cantidad de dinero y que se destinará a colaborar con el trabajo que UNRWA desarrolla por la infancia en Gaza.

También, como ha avanzado Calle, el consistorio ha emitido una carta en nombre del ayuntamiento dirigida a los empresarios emeritenses para que realicen aportaciones solidarias a la mencionada fila cero.

MÁS DE 11.500 MENORES MUERTOS

La directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, ha explicado que la mitad de la población de Gaza es población infantil, es decir tiene menos de 18 años y, tras más de un año de ofensiva militar israelí, más de un millón de niños y niñas están viviendo una situación "absolutamente horrible" y para la que se "acaban los calificativos".

"Ahora mismo, un año de ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza ha matado a más niños que en los últimos cuatro años la suma de todos los conflictos del mundo", ha explicado Martí, quien ha dicho que, tomando datos "absolutamente conservadores, han muerto más de 11.500 niños.

De esta forma, ha explicado que hay "miles de cadáveres" bajo los escombros y unos 20.000 niños desaparecidos cuyos padres y madres no tienen noticias de ellos, a los que ha unido que un número importante de menores llegan a los hospitales heridos y poco después fallecen de los que se desconocen su identidad y son enterrados de forma anónima en fosas comunes.

DECIDIR A QUIÉN SALVAR

Raquel Martín ha informado igualmente de que los hospitales de Gaza están abarrotados de menores heridos por las bombas y el fuego de artillería israelí hasta el punto de que el personal médico se ve obligado a tener que decidir a quién salvar la vida en función de las posibilidades de sobrevivir.

También ha reseñado que se están llevando a cabo operaciones para amputar miembros a los niños, no porque en todas las situaciones sea necesario, sino porque no hay antibióticos para poder prevenir las infecciones que podrían tener a futuro, acciones que en ocasiones se llevan a cabo sin anestesia porque el bloqueo israelí que ejerce sobre la Franja de Gaza está impidiendo la entrada de medicamentos esenciales.

"Incluso los médicos se ven obligados a desinfectar las terribles heridas con vinagre porque no hay otro medio de limpiar las heridas para que no se infecten", ha asegurado Martí, quien también ha puesto la atención sobre los datos acerca de la desnutrición aguda que padecen más de 60.000 niños en la Franja de Gaza.

Así, ha reconocido que la totalidad de la población está pasando hambre y muchas familias, con niños incluidos, pasan varios días sin poder ingerir alimentos porque no hay ayuda humanitaria dentro de la Franja, ya que Israel en los últimos meses sólo ha permitido una media de 13 camiones diarios cuando "la mínima cantidad diaria" son, aproximadamente, 600 camiones.

Del mismo modo, la directora ejecutiva de UNRWA España ha incidido en las condiciones higiénico-sanitarias de la población que se encuentra hacinada en algunos puntos, como en Al Mawasi, donde hay aproximadamente una media de 40.000 personas por kilómetro cuadrado "sin agua, sin retretes, sin medicamentos, sin alimentos", factores que contribuyen a propagar enfermedades infecciosas.

"Podríamos decir que ahora mismo no hay ninguna persona en Gaza que no padezca una o dos enfermedades, además de la desnutrición", ha asegurado Martí, quien ha sumado la situación de "terror constante" que viven los niños, algo que es muy complicado de cuantificar, ha dicho.

Ante ello, y según un informe realizado por UNRWA y la Universidad de Cambridge, la situación psicológica de los menores de Gaza les va a producir la pérdida de cinco años de conocimiento en sus estudios. "Van a retroceder cinco años", ha lamentado.

De este modo, y ante esta situación, se ha creado el programa 'Vuelta al aprendizaje' con el objetivo de "crear espacios seguros en un lugar que no los hay" para, junto con apoyo psicosocial, intentar poco a poco introducir materias escolares, "no para avanzar en los estudios porque es imposible, sino para intentar retener lo que han aprendido hasta ahora y que no sigan retrocediendo porque va a ser una generación perdida".

"GENOCIDIO" EN GAZA

Por su parte, el delegado de Cooperación y Migraciones, José Ángel Calle, ha señalado que se debe procurar garantizar "por encima de cualquier cosa" la vida y la dignidad de la infancia ante el "genocidio" perpetrado en Gaza y que por ello Mérida "va a reaccionar", ya que la Junta de Extremadura "no lo está haciendo".

Por ello, Calle ha realizado una apelación a la "reacción". "Necesitamos reaccionar como ciudadanía. No podemos ser como otras ciudades de Extremadura. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir en la vanguardia de la solidaridad y volviendo a dar a la cooperación internacional, de verdad, la nobleza que como política siempre ha tenido", ha aseverado.

También ha avanzado el delegado que el Ayuntamiento de Mérida está en "plena elaboración" de su primer Plan de Cooperación Internacional Municipal, que presentará antes de que se acabe el año y con el que busca ponerse "en la vanguardia de la cooperación internacional de esta región, que en nombre de la Junta ya no funciona".

Así, ha asegurado todo lo que se ha hecho en materia de cooperación a lo largo de los primeros meses del gobierno presidido por María Guardiola "está en manos de la Diputación de Cáceres, de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Mérida".