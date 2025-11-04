Gallardo apunta sobre las encuestas que el PSOE "siempre baja en los sondeos y gana las elecciones"

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha valorado sobre las encuestas publicadas en los últimos días que su partido "siempre baja en los sondeos y gana las elecciones", así como que conoce "el sondeo de la calle, el sondeo de la gente", y que van a trabajar "pensando" en estos últimos y quienes "realmente necesitan, a través de su voto, tener una vida mejor".

"Y eso hoy en día en Extremadura solo lo garantiza el Partido Socialista", ha apostillado Gallardo, que ha sido preguntado en declaraciones a los medios en Mérida por su opinión ante la encuesta electoral conocida este lunes y este tipo de sondeos según los cuales el Partido Socialista bajaría en votos con él mismo como candidato.

A este respecto, ha remarcado que el PSOE "siempre baja en los sondeos y gana las elecciones", y que a eso es a lo que se enfrentan, como son los sondeos que "dicen una cosa" frente a "una realidad muy distinta".

Y es que, como ha explicado, él conoce "el sondeo de la calle, el sondeo de la gente" y como alcalde también se enfrentó a elecciones "muy difíciles" donde otros eran "los favoritos", a la par que ha destacado que "finalmente los ciudadanos eligen a quienes les resuelven los problemas", "a quienes saben que les miran a los ojos", "a quienes saben que no les mienten". "Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Trabajar pensando en la gente, pensando en los que realmente necesitan, a través de su voto, tener una vida mejor", ha apostillado.

Por otro lado, Gallardo también se ha referido a la presidenta extremeña, la 'popular' María Guardiola, que está "nerviosa" y "no ha entendido realmente la realidad de una tierra que no necesitaba elecciones", sino "estabilidad".

Al mismo tiempo, ha puesto el foco en que cuando, después de visitar Génova, Guardiola decidió convocar elecciones, lo hizo "no pensando en Extremadura" y sí "en el Partido Popular" y "en Feijóo", ante lo que ha expuesto que "si no, no se entiende que una comunidad que necesita elecciones, como es Valencia, no las haga; y una comunidad que no necesita elecciones, sino estabilidad, esté inmersa en un proceso electoral que ya está afectando a los datos de empleo".

De esta forma se ha pronunciado preguntado por las palabras de este lunes del portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, sobre una "guerra interna" en el PSOE y las de este martes de la secretaria de Acción Social, Teresa Tortonda, sobre que Gallardo tuvo que "correr" por si se se presentaba otro candidato a las elecciones, ante lo que el líder socialista ha sostenido que "aquí la única que ha corrido es la señora Guardiola" y que él no ha sido quien ha convocado las elecciones para el 21 de diciembre.

"Ya la escucharon ustedes, 'la única que puedo convocar elecciones soy yo'. Todo soberbia", ha criticado, para remarcar que "el Partido Socialista ha hecho lo que tiene que hacer".

Gallardo ha iniciado este martes con UGT una ronda de reuniones con los agentes sociales para conocer la realidad de los trabajadores de la región, ante lo que ha destacado que, para los socialistas, "siempre" ha sido "fundamental" gobernar desde el diálogo social y que por ello este martes reafirman ese compromiso, así como el que tienen con la estabilidad, en la que creen.

En declaraciones a los medios antes de reunirse en Mérida con la secretaria general de UGT, Patro Sánchez, y miembros de su ejecutiva, en la sede regional del sindicato, ha recordado sobre la estabilidad que ya se han conocido "cuáles fueron esas épocas de estabilidad y qué representó el diálogo social", tras lo que ha mostrado la "apuesta decidida" de los socialistas por la industria, "que es la que dará oportunidades a nuestros jóvenes"; así como por el mundo rural, y por la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

