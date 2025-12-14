Gallardo augura que "la derecha se va a llevar una gran sorpresa" el 21D y pide a los socialistas que no se "arruguen"

1035974.1.260.149.20251214124115 El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en Cáceres - CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS

CÁCERES, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre "la derecha se va a llevar una gran sorpresa", al tiempo que ha instado a los socialistas a que no se "arruguen" en esta última semana.

Instando a "llenar las urnas de puños y rosas" en aras de "cambiar la historia de Extremadura de los próximos cuatro años", Gallardo se ha mostrado "convencido" de que el 21 de diciembre "la sorpresa" va a "estar en el PP".

Lo ha hecho en un acto de campaña celebrado este domingo en Cáceres, al cual también ha asistido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Durante su intervención, el candidato ha llamado a sus filas a hacer un "esfuerzo extra" en esta semana para "convencer de que es necesario ir a votar" para elegir entre el modelo 'popular' que, asegura, apuesta por "la especulación frente al derecho" y "mintió" a sectores como el de la docencia, o el del PSOE que, ha remarcado, "cree en la escuela pública" y mira a la "nueva economía" que "piden los jóvenes".

"A Extremadura nunca le fue bien con la derecha. Ni en democracia ni en dictadura. Las políticas que realmente impulsaron esta tierra la hicieron los gobiernos socialistas", ha reflexionado el líder de los socialistas subrayando que queda una semana para la cita de los extremeños con las urnas y que, aún, "no hay nada escrito".

((Más información en Europa Press))