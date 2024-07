Gallardo lamenta que el registro de Diputación de Badajoz no se haya hecho "con sigilo" y pide discreción

CÁCERES, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo ha lamentado que el registro que realizó ayer la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las dependencias de la institución provincial no se haya hecho con "sigilo" y ha reprochado el "circo" mediático en el que se convirtió, al tiempo que ha criticado que "algunos" medios de comunicación supieran con antelación que se iba a llevar a cabo ese registo.

No obstante, ha asegurado que estos registros, efectuados "dentro de la normalidad" en el marco del proceso que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra, los afronta con "respeto, colaboración, transparencia y tranquilidad absoluta".

Gallardo ha señalado que la diputación pacense ha colaborado "con diligencia" en todo lo que ha pedido la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz que está investigando los hechos denunciados por el sindicato Manos Limpias, y se ha mostrado convencido de que todo este asunto va a terminar pronto y además de forma favorable" porque "no hay nada que ocultar".

Sí ha lamentado las imágenes "llamativas" que se han difundido de los agentes entrando en la diputación pacense, por lo que ha reprochado que esos registros no se hayan hecho "con sigilo", puesto que el proceso está bajo secreto de sumario, por lo que se ha preguntado "quién informó a los medios de comunicación".

"Yo me enteré por los medios de comunicación, por lo tanto, yo pido el mismo respeto y el mismo sigilo y, sobre todo, si se quiere mostrar que es un proceso serio, las partes implicadas, las que conocían el proceso, son las que deben dar esa transparencia y sobre todo ese sigilo", ha incidido.

En esta línea ha pedido "discreción" en la investigación que se está llevando a cabo en el procedimiento que se sigue contra David Sánchez Pérez-Castejón, por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

"Yo creo que cuando una pieza es secreta debe haber discreción, porque si no hay discreción y los medios de comunicación, algunos de ellos, están informados desde el día antes, pues pierde seriedad el proceso, pierde seriedad", se ha lamentado.

En cuanto al proceso judicial, el presidente de la diputación pacense espera que termine archivándose porque, según ha dicho, todo esto "es un circo de un pseudo sindicato que no tiene nada limpio, y menos las manos", al tiempo que ha recordado que también se le implicó a él por ser el presidente de la institución.

Además, ha criticado que la denuncia contra el hermano del presidente del Gobierno esté basada en "notas periodísticas" y en "nada real", y que se haga con el único fin de "quebrar la reputación de las personas, en mi caso, y también de la institución de la Diputación de Badajoz".

"A mí que quiebren mi imagen en lo personal me puede doler. Yo creo que a lo largo de mi vida he venido trabajando de una forma en la que nada tengo que ocultar. La de la Diputación me duele más y ese tipo de imágenes (las del registro) son las que terminan quebrándola porque al final se convierte en un circo y no se convierte en verdaderamente lo que se busca que es investigar desde esa normalidad", ha apuntado.

Así, ha insistido en que la investigación la afronta como "un hecho absolutamente normal" pero lo que no le parece normal "es el circo" que se pueda crear entorno a este asunto, ha dicho el presidente este jueves en Cáceres a preguntas de los medios tras participar en la creación de un Consorcio para gestionar la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031.