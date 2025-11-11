Gallardo plantea un plan integral de vivienda protegida y la contratación en origen ante la falta de mano de obra

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios en Plasencia - PSOE DE EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, plantea un plan integral de vivienda protegida, incidir en la formación dual en materia de construcción, y ahondar en la contratación en origen ante la "falta de mano de obra" en este sector.

Estas propuestas, junto a una ley que "proteja" a las familias en materia de vivienda, las plantea si accede al Gobierno autonómico tras las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre, y con el objetivo de articular políticas de vivienda que "ayuden a las familias" y cumplir con lo estipulado en la Constitución en lo relativo a esta temática como un derecho.

Así, se marca como objetivo invertir en vivienda en la comunidad el 10 por ciento aproximadamente de las políticas sociales, lo que representa 600 millones de euros.

"En una legislatura lo que queremos hacer es que la vivienda en esta comunidad sea asequible. Yo creo que los socialistas además hemos dado ejemplo de que sabemos buscar soluciones desde los gobiernos. El plan 60.000 impulsado por el gobierno de Rodríguez Ibarra cumplió claramente los desafíos de aquel tiempo", ha apuntado en declaraciones a los medios tras visitar esta tarde en Plasencia (Cáceres) la sede de Pymecon, la patronal de la construcción.

(((Más información en Europa Press)))