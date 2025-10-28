Gallardo será candidato del PSOE sin primarias, "convencido" de que Guardiola "se come los turrones en su casa"

MÉRIDA, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha confirmado que será el candidato de su partido en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en la región. Concurrirá a los comicios "convencido" de que los ciudadanos "van a decir que (María) Guardiola se come los turrones en su casa".

Además, tras aseverar que será el candidato socialista para intentar "devolver la ilusión" a los extremeños tras el proyecto "fallido" del Gobierno del PP en la región, ha explicado que liderará la candidatura del PSOE sin pasar previamente por unas primarias, dada la "excepcionalidad" del adelanto electoral de forma "tan precipitada" por parte de la 'popular' María Guardiola.

En rueda de prensa este martes en Mérida, Gallardo también ha defendido que Guardiola convoca elecciones "al servicio de Feijóo" y que los presupuestos autonómicos para 2026 eran la "coartada" para ello; y se ha mostrado convencido de que en las urnas "los extremeños van a saber elegir y lo van a hacer eligiendo su destino, no el destino de Feijóo".

"Los extremeños no son menores de edad y saben que Guardiola fue ayer a Madrid a pedir la autorización definitiva y que esta decisión se ha tomado para los intereses del PP en España", ha espetado sobre el adelanto electoral; al tiempo que ha señalado que en sus dos años y medios de gobierno María Guardiola "ha fracasado", "ha destruido mucho" y "ha logrado engañar a casi todo el mundo".

Con ello, ha remarcado que en las elecciones del 21 de diciembre el PSOE sale "a ganar" e ilusionado porque "se abre una nueva etapa donde los extremeños y las extremeñas van a tener la oportunidad de elegir entre un gobierno tutelado desde Madrid o un proyecto que crea realmente su tierra, que sepa gobernar porque ya lo hizo, sepa ampliar derechos y sepa poner por delante de cualquier decisión de partido a su gente".

"Nosotros tenemos muy claro el rumbo, que es recuperar la ambición por Extremadura", ha remarcado Gallardo, quien ha reconocido que él está "más que nunca hoy ilusionado", con "fuerzas y sobre ambición porque esta tierra cambie".

En este sentido, ha lanzado a los extremeños el mensaje de que en las autonómicas de diciembre "no se vota solo un gobierno, se decide si esta tierra quiere seguir dirigida por los señoritos de Madrid, hoy de forma diferente, o quieren que su futuro se decida aquí, en cada pueblo, en cada ciudad, creyendo siempre en la igualdad y en la justicia social".

LOS PRESUPUESTOS ERAN UNA "COARTADA"

Así, tras señalar que con el adelanto electoral María Guardiola confirma que "no quería presupuestos, lo que quería era elecciones" y que las cuentas autonómicas "simplemente han sido una coartada construida para justificar una decisión previamente tomada", ha afirmado que "en realidad no se adelantan las elecciones por falta de presupuesto sino por falta de liderazgo" de la presidenta de la Junta.

"Guardiola ha decidido huir antes que gobernar, porque lo que realmente le falta es liderazgo y por eso en lugar de afrontar los problemas de la gente ha decidido convertir a la región en víctima de su propio cálculo político", ha espetado, al tiempo que ha remarcado que la 'popular' "no ha dimitido de un proyecto, ha dimitido de Extremadura, en el día de ayer tiró la toalla, no afrontó el momento tan importante que tenía que afrontar, sino que decidió tirar la toalla, dimitir de Extremadura".

Además, entiende el socialista que el adelanto electoral constata que "ha fracasado" el Gobierno de Guardiola en Extremadura, después de haber conseguir "engañar a casi todo el mundo".

"Ha conseguido sacar a la calle a 16.000 docentes cabreados por un gran engaño de la equiparación salarial prometida que nunca cumplió. Ha conseguido decepcionar a miles de familias extremeñas que vieron cómo sus hijos se quedaban en la parada de autobús. Ha conseguido enfadar a las enfermeras del Sepad a las que prometió mejoras salariales y a las que ha dejado absolutamente y tiradas. Y ha conseguido traicionar también el regadío de Tierra de Barros", ha dicho.

Además, ha añadido que "lo más grave ha sido desesperar a miles de extremeños que veían cómo el SES se deterioraba día a día y veían cómo este verano se quedaban sin médico de cabecera". "Ha dejado una sanidad infinitamente más debilitada de lo que se la encontró", ha recriminado a Guardiola, quien a su juicio lo que ha conseguido durante su gobierno "es defraudar a todos, a los trabajadores, a los docentes, a los sanitarios, a los agricultores, a los jóvenes y a los mayores".

"La que prometía el maná se ha quedado en nada, y dos años después Extremadura carece de rumbo y está más desilusionada que nunca", ha espetado Gallardo, quien también ha lamentado que las decisiones "no se han tomado en Extremadura sino que emanan de Madrid".

"Guardiola convoca elecciones porque ha recibido instrucciones de Génova y la autorización de Feijóo", ha insistido; al tiempo que ha considerado que "aquí el PP de Extremadura se ha pegado un tiro en el pie porque haciendo caso de lo que dice el PP a nivel nacional es no entender que esta tierra ya no es la tierra de los asuntos inocentes, sino una Extremadura que piensa por sí misma, que tiene energía, tiene orgullo y tiene ambición". "Y creyendo que Extremadura va a dejarse ser la finca de siempre de los señoritos de Madrid está equivocado (el PP)", ha añadido.

Así, ha ahondado en que Guardiola es una presidenta que "prometió aquello de 'Habla Extremadura' pero que ha terminado callando a toda la región para dar voz al PP"; y ha apuntado que "frente a ese fracaso, esa deriva (del PP), el PSOE va a afrontar el proceso electoral con responsabilidad, confianza en que los extremeños con su voz vuelvan a ser dueños también de su propio destino".

"No se puede entender ni un solo avance, ni un solo derecho y logro social sin la huella del socialismo" y vamos a trabajar para "volver a recuperar toda esa confianza para que los extremeños vuelvan a salir a ganar en España como nosotros vamos a salir en estas elecciones", ha ahondado el socialista, quien ha subrayado que su partido sabe "escuchar y cumplir con aquello que se propone con los ciudadanos".

LOS EXTREMEÑOS SABRÁN DECIDIR

Así, se ha mostrado "convencido" de que el 21 de diciembre los extremeños sabrán decidir entre quienes gobiernan "para sí misma" como Guardiola, o quien lo hace "pensando en esta tierra", entre quienes (el PP) plantearon los presupuestos como "un chantaje" y quienes (el PSOE) ofrecieron "un acuerdo" y "dignidad".

"Fue el PSOE quien le ofreció siempre negociar un buen acuerdo para esta región", ha espetado Gallardo, quien ha afirmado que en las elecciones además "sabrán los extremeños quién uso de trampolín político, personal a esta tierra (como Guardiola) y quién defendió los intereses de los extremeños, porque a esta tierra no se la somete, se la sirve".

De este modo, Gallardo ha reconocido que él está "más que nunca ilusionado", y con "fuerza" y "ambición" para que Extremadura "cambie" y, tras señalar que "en absoluto" teme a las urnas, ha remarcado que el PSOE saldrá en las elecciones "a ganar porque somos y seguiremos siendo la voz de Extremadura que trabaja, lucha y avanza".

Por otro lado, preguntado sobre la duración de la próxima legislatura, Gallardo ha indicado que "no hay ninguna duda" de que será de cuatro años, porque prevalece el Estatuto de Autonomía sobre el Reglamento de la Asamblea.

Finalmente, ha afirmado también que el PSOE presentará al "mejor equipo" porque tiene "el mejor banquillo"; y sobre las listas, para las que ha dicho tienen hasta el 12 de noviembre para la confección, ha señalado que "lógicamente todos los partidos con fuerza, con ilusión, con ganas, con energía y con banquillos siempre hay renovación porque es importante".