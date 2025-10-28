El PSOE defiende a su candidato en Extremadura pese a estar pendiente de juicio: "No hay nada delictivo"

Archivo - El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo (i), y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha salido este martes en defensa del secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, para ser candidato en las elecciones autonómicas de diciembre pese a estar procesado y pendiente de juicio en la causa sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez.

"Estamos convencidos de que no hay nada punible ni delictivo", ha dicho en los pasillos del Congreso, deseando que se sepa "la verdad cuanto antes".

A su juicio, Gallardo es un buen candidato porque "ha sido alcalde durante mucho tiempo, con mayorías importantes, sabe lo que es Extremadura, y sabe estar a pie de obra". Pero además, ha asegurado que el PSOE "tiene proyecto" y que, "por mucho que digan algunos agoreros, va a volver a gobernar en Extremadura".

LA FALTA DE PRESUPUESTOS COMO EXCUSA

Por otro lado, Patxi López ha tachado de "excusa" que la presidenta extremeña, María Guardiola, esgrima la falta de Presupuestos para justificar el adelanto electoral, pues considera que hay otras comunidades que tampoco tienen aprobadas sus cuentas del próximo año.

"Me parece que es una muestra más de la utilización del Partido Popular de las instituciones --ha apostillado--. Hasta ahora estábamos acostumbrados a cómo utilizaba el Senado, pero ahora estamos viendo cómo utilizan también las propias comunidades autónomas".