Gamarra (PP) dice que el Gobierno les toma por "tontos" sobre la sentencia del TC: "pisotearon nuestros derechos"

BADAJOZ, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que el Gobierno debe reconocer "con humildad" que se equivocó en la declaración del primer estado de alarma al inicio de la pandemia como así sostiene que lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia.

Sin embargo, en referencia a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en El País, en las que asegura que el Constitucional "no ha tumbado la respuesta jurídica", el gobierno y los socialistas "ni se arrepienten ni tienen propósito de enmienda", así como "no tienen ningún rubor en decir que no ha tumbado la respuesta jurídica, sino que debate sobre el paraguas jurídico".

"¿Una sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulos artículos de un real decreto no es tumbar la respuesta jurídica? ¿Nos toman por tontos o a dónde nos quieren llevar?", se ha preguntado Gamarra.

La dirigente 'popular' ha señalado además, en relación con la respuesta del Gobierno a la decisión del Constitucional, que "no caben argumentos de rapidez o decir que salvaron vidas", porque se "pisotearon" los derechos de los ciudadanos.

Y esto es "importante en democracia", puesto que es "la esencia de la democracia, garantizar siempre controles cuando tenemos que limitar o suspender derechos fundamentales".

En este sentido, ha señalado que el PP está para ser "garantía de calidad democrática", de la separación de poderes, de los "contrapesos tan importantes que necesitan los gobernantes", algo a lo que tiene "alergia" el Gobierno.

En este sentido, ha asegurado que se están viviendo "ataques a la Justicia un día sí y otro también" por parte del Gobierno y desde el PSOE. Por este motivo, y porque "tienen muchas cosas que aclarar", los 'populares' han pedido su comparecencia en el Congreso, para aclarar sin han "presionado o no a los miembros del Tribunal Constitucional, si están presionando o no a las instancias judiciales, porque eso en una democracia no vale y debe cesar".

PARTIDO PREPARADO PARA GOBERNAR

Gamarra ha hecho estas declaraciones en Badajoz, en la clausura del congreso provincial del PP, donde ha sido elegido Manuel Naharro como presidente. En su intervención le ha trasladado la responsabilidad que recae sobre él para convertir al partido en alternativa de Gobierno y ayudar así al líder nacional, Pablo Casado, a llegar a la Moncloa.

"El cambio de ciclo ya está aquí, y lo demuestran las encuestas", ha señalado Gamarra, quien ha señalado que a pesar del "cambio de caras" en el Gobierno la alternativa sigue una semana después y "con más fuerzas".

"No es una crisis de Gobierno, es un Gobierno en crisis", ha señalado Gamarra, quien ha replicado a Sánchez que si es tan "valiente" que convoque las elecciones para que hablen los ciudadanos.

Y es que, se sienten "aires de cambio, de un nuevo ciclo político porque Sánchez está "agotado", y al frente de un Gobierno "débil" con solo 120 diputados que además ha optado, ha señalado, por debilitarlo aún más al apoyarse en las políticas comunistas que "traen más paro pobreza y exclusión".

También por apostar por un modelo de España de "unos españoles frente a otros", al decidir gobernar con independentistas y Bildu, que ya le están pidiendo celeridad para cumplir sus compromisos a cambio de mantenerlo en la Moncloa.

"Los indultos son una cuestión de necesidad, el precio que le han puesto para seguir en la Moncloa", una decisión que se traduce en unas encuestas que "marcan que el tiempo se le agota".

CUBA ES UNA "DICTADURA"

Por otro lado, ha invitado a los socialistas a decir "sin ningún complejo que Cuba es una dictadura, porque lo es". "Ya verán que bien se sienten", ha señalado, a pesar de que en su gobierno tengan a miembros que, asegura, defienden el régimen cubano.

"¿Cómo se puede gobernar con aquellos que quieren un régimen para otros? ¿No será que lo quieren también para los españoles? ¿No será que no pueden decirlo porque son reos de aquellos con los que gobiernan?", ha interpelado Gamarra a los socialistas.

Por ello, la portavoz 'popular' les ha animado ha expresar que Cuba es una dictadura: "Díganlo y verán qué bien se sienten", porque "defender los derechos y libertades para quienes no las tienen es lo más digno que se puede hacer en política".