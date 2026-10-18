El ganador del concurso del cartel oficial de la Fiesta del Cerezo en Flor 2027 recibirá 800 euros de premio

Archivo - Imagen de archivo de varios árboles de cerezo durante su floración en el Valle del Jerte - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios Valle del Jerte (Cáceres) convoca el concurso para elegir el cartel oficial que representará a la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor 2027.

La obra elegida, cuyo autor recibirá un premio de 800 euros, constituirá el principal elemento identificativo de la festividad tanto en medios impresos como digitales.

Las propuestas podrán presentarse desde este lunes, 19 de octubre, y hasta el próximo 7 de enero de 2027, indica en nota de prensa la mancomunidad.