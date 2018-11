García Seco destaca los cuerpos de seguridad como "primer eslabón" en la protección de víctimas de violencia de género

Publicado 09/11/2018 11:06:32 CET

BADAJOZ, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha destacado la labor de los miembros de las fuerzas de seguridad como "primer eslabón" en la protección de las víctimas de violencia de género.

De este modo se ha pronunciado durante la inauguración este viernes en Badajoz de unas jornadas centradas en la sensibilización y la profundización en los protocolos y recursos de la sociedad para luchar contra la violencia de género, y en las que ha participado un centenar de miembros de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.

Las jornadas contarán, además, con la presencia de Samantha Reynolds, jueza del juzgado de Violencia de Género nº1 de Badajoz y María Ibáñez, Médico-Forense de Instituto de Medicina Legal de Badajoz. También se celebrará una mesa redonda en la que intervendrán Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres; Marile Calvo, directora de la Casa de la Mujer de Badajoz y Carmen Fraire, jefa de la unidad de violencia de género de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Por último, será la vicepresidencia del Gobierno y ministra de Igualdad de España, Carmen Calvo, quien clausurará las jornadas hablando de las medidas del Gobierno de España contra la Violencia de Género y la ejecución del Pacto de Estado sobre este tema.

En la inauguración de las jornadas la delegada del Gobierno ha agradecido la colaboración de la policía local que está colaborando de forma comprometida en la asistencia y protección de las víctimas.

"Próximamente -ha anunciado la delegada- se va a formalizar la incorporación de la policía local al convenio VIOGEN en distintos municipios de la región y este será un buen instrumento para que podáis realizar un trabajo más eficaz".

De igual manera, la delegada ha destacado la "importancia" de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la policía local como el "primer eslabón" de la cadena de atención a las víctimas de violencia de género. "Sin vosotros, que sois el primer eslabón de la cadena de atención a las víctimas, el resto del sistema no funcionaría", ha espetado.

Al mismo tiempo, García Seco ha recordado que para ella la lucha contra la Violencia de Género es "una de las prioridades" en su gestión como delegada del Gobierno y que para el Ejecutivo central es un "eje clave de actuación".

"No es concebible que en una sociedad moderna y avanzada siga habiendo miedo en las mujeres, y lo que es peor, no podemos consentir que esas mujeres que tienen miedo de sus agresores, también tengan miedo de pedir ayuda", ha sentenciado García Seco, para quien es "fundamental" que se transmita a las mujeres que "una vez que dan el difícil paso de pedir ayuda van a encontrar, no sólo esa ayuda que nos piden, sino también la comprensión de toda la sociedad".

"No sólo es cuestión de recursos y disposiciones, es cuestión también de sentimientos y de empatía, de que miremos a los ojos de esas mujeres, veamos su miedo y ellas vean en nuestros ojos el cariño y la comprensión que buscan", ha indicado.

DATOS

Tras recordar que la violencia de género es un "problema transversal", que afecta a "todas" las clases sociales y a "todos" los entornos, la delegada ha recordado igualmente los datos esta "lacra".

Al respecto, ha dicho que en estos momentos en Extremadura hay 1.583 casos activos de violencia de género que afectan a 1.554 víctimas. "Son muy pocas menos que a estas mismas fechas el año pasado, que eran, 1.604; pero es que desde la puesta en marcha del Viogén, que es el sistema de seguimiento integral de la violencia de género del ministerio del Interior, en Extremadura hemos tenido 10.653 casos con 9.800 víctimas", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que se trata de un dato "preocupante". "Imaginad que de cada cien mujeres que conocéis, dos han sido víctimas de violencia de género".

Al mismo tiempo, ha señalado que entre las 1.554 víctimas activas que hay en este momento, 22 son menores de edad, 424 tienen entre 18 y 30 años; 658 entre 31 y 45 años; 404 entre 46 y 65 años y 46 más de 65 años. "Como veis y como ya sabéis es un problema transversal que afecta a todos los entornos sociales. También tenemos 190 víctimas de otras nacionalidades", ha apuntado.

García Seco también ha compartido con los participantes en las jornadas una reflexión sobre el "excesivo" foco mediático en torno a las víctimas y la "escasa atención" sobre el agresor y su rechazo social.

"Es necesario que el conjunto de la sociedad rechace contundentemente el comportamiento del agresor, que sean señalados con el dedo por su entorno más cercano; ese que conoce o que intuye que se están produciendo agresiones y que mira hacia otro lado", ha dicho.

"Ahí tenemos que incidir como sociedad, en desechar esos comportamientos", ha añadido García Seco, quien ha recordado que en estos momentos hay 190 internos en las cárceles extremeñas por delitos de violencia de género, "pero la sociedad conoce mucho más de las víctimas que de sus agresores".

La delegada del Gobierno en Extremadura se ha referido también a las otras víctimas de la violencia de género, los menores, sobre los que ha señalado que "hay otras víctimas de la violencia de género a los que hay que prestar atención los hijos e hijas que viven un calvario en sus casas y que son los más indefensos".

"Tenemos que detectar estas situaciones y actuar de forma coordinada para crear a su alrededor un entorno de protección que les deje crecer felices", ha incidido.

Finalmente, García Seco también ha aludido a los últimos datos de criminalidad de Extremadura, conocidos este pasado jueves, y sobre los que ha indicado que "son bueno" toda vez que "siguen reduciéndose el número de delitos". No obstante, ha añadido que hay que preocuparse y ocuparse del "aumento" de delitos contra la libertad sexual de un 41,7 por ciento. "No hay tiempo que perder, toda la sociedad debe reaccionar para frenar esta pesadilla", ha aseverado.