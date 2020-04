García Seco recuerda la prohibición de llevar a cabo en los pueblos actividades que pongan en peligro la salud pública

BADAJOZ, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Policial de Extremadura, dirigido por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha abordado este lunes las situaciones acontecidas en las últimas semanas en algunos municipios de la región, y ha reiterado la prohibición de llevar a cabo en los mismos ninguna actividad que ponga en peligro la salud pública y no cumpla con las medidas contempladas en el Real Decreto del Estado de Alarma.

"El límite es la salud pública", ha declarado la delegada del Gobierno al respecto, y "no se pueden obviar ni rechazar las medidas del confinamiento".

En este sentido, ha remarcado que no se pueden entregar objetos ni enseres a la población dado que no existe certeza sobre la limpieza e higiene de ese material.

García Seco ha recordado, sin embargo y como ya se ha insistido en ocasiones anteriores, que no se prohíbe la celebración de homenajes al personal sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni la participación de los agentes en las mismas, tampoco que suenen himnos o canciones, sólo que se proteja la salud de los ciudadanos.

Este lunes también se ha recordado en la reunión que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quienes tienen la obligatoriedad de establecer la denuncia en los casos en los que las normas no se cumplen, señala en nota de prensa la Delegación del Gobierno.

Asimismo, una vez pasado el fin de semana y de cara a los próximos días festivos, de nuevo se ha hecho hincapié en que el traslado a las segundas residencias está prohibido por el Real Decreto y no acatamiento de las mismas conlleva la correspondiente sanción, que alcanza los 1.500 euros.

En este sentido, García Seco ha informado sobre la resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, que establece la recomendación de una cuarentena personal de catorce días para todas aquellas personas que, saltándose las normas, acuden a viviendas en pueblos o casas de campos. Especialmente, para las personas que llegan a la región procedentes de otras Comunidades Autónomas.

En la reunión del centro de coordinación se ha informado también sobre la prohibición de los desplazamientos y la actividad en los huertos no profesionales que no tengan fines económicos. Sólo está permitido cuando forma parte de los ingresos familiares, pero no para situaciones de ocio.

Asimismo, sí están permitidas las labores de Guardería Rural por la labor de vigilancia que desempeñan.