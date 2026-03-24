Gasolineras extremeñas reciben más conductores portugueses tras la bajada del IVA: "Es más barato" y "compensa"

Surtidor de una gasolinera en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los conductores portugueses han incrementado su presencia en las gasolineras extremeñas situadas en la frontera, especialmente en Badajoz, tras la entrada en vigor de las nuevas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno español, que reducen el IVA de los carburantes del 21 por ciento al 10 por ciento.

"Venimos porque es más barato que en Portugal", ha asegurado uno de los conductores en declaraciones a Europa Press Televisión.

En estaciones de servicio de esta zona, el litro de gasolina se sitúa en torno a 1,51 euros y el diésel en 1,65, frente a los "más de dos euros" por litro que aseguran pagar en Portugal. Según los usuarios, esta diferencia puede suponer un ahorro de "unos 20 euros" por depósito.

CONDUCTORES AHORRAN "HASTA 20 EUROS" POR DEPÓSITO

Por su parte, otro conductor procedente de Elvas, ha recordado que hace apenas dos semanas, repostar en España resultaba incluso "más caro" que en su país, pero ahora "se nota mucho" el ahorro.

"Yo soy de Campo Maior y vengo aquí siempre", ha indicado otro usuario, que ha añadido que la diferencia de precios ha sido históricamente favorable a España "más allá de la crisis", por lo que cruza la frontera para repostar y "aprovecha para hacer compras" en Badajoz.

De este modo, una conductora lusa que espera su turno en la gasolinera ha explicado que acude "mucho" a echar gasolina en Badajoz porque el desplazamiento le "compensa".

Así, según ha detallado, recorrer apenas "40 kilómetros" le permite ahorrar "30 o 40 céntimos más o menos" por litro, lo que en un depósito supone "mucho" dinero.