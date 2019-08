Gloria Gaynor ofrecerá en el Teatro Romano de Mérida un concierto con "algo viejo, algo nuevo y algo prestado"

Publicado 29/08/2019 10:27:03 CET

La cantante estadounidense Gloria Gaynor ofrecerá este próximo sábado en el Teatro Romano de Mérida un concierto en con "algo viejo, algo nuevo y algo prestado", en el que incluirá canciones que "ya raramente interpreto", aunque se centrará "especialmente" en los temas de su nuevo álbum de gospel titulado 'Testimony'.

Gloria Gaynor hará parada este sábado, 31 de agosto, en Mérida en el marco del Festival Stone & Music, al que llegará en la gira internacional con la que la artista celebra sus 40 años de éxitos en el mundo de la música, y que le está llevando por Estados Unidos, Europa y América del Sur durante varios meses.

Una gira en la que Mérida será una de las pocas ciudades españolas que Gloria Gaynor visite este año, donde actuará en el Teatro Romano de la capital extremeña, un entorno en el que la cantante estadounidense espera encontrar "exquisita belleza y un gran ambiente".

Así lo ha explicado Gloria Gaynor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su actuación en Mérida, respecto a la que ha avanzado que en este concierto va a "ofrecer algo viejo, algo nuevo, algo prestado, nada azul", y "especialmente" interpretará canciones de su último álbum gospel, 'Testimony'.

Gloria Gaynor ofrecerá este concierto en Mérida el sábado, pocos días antes de su cumpleaños, una efeméride que celebrará con sus fans extremeños con un concierto muy especial: "Incluiré en el repertorio un par de canciones de los comienzos de mi carrera que son muy hermosas y que me encantan pero que ya raramente interpreto", ha explicado la artista.

Además, entre los temas que interpretará en su concierto en Mérida no faltará su ya legendario 'I will survive', según ha confirmado la propia artista, un tema que a pesar de tener cuatro décadas sigue estando de profunda actualidad y que coronó a Gloria Gaynor como la reina de la música disco.

"SIEMPRE ELEGÍ LETRAS CON SIGNIFICADO"

Un título que Gloria Gaynor se ha ganado a pulso, ya que según ha explicado la propia artista a Europa Press, "la canción 'Never Can Say Goodbye' está considerada como la primera canción disco que se reprodujo en la radio AM", por lo que ha señalado que su "contribución al género consistió en abrir la puerta para que otros artistas de la música disco me siguieran".

"Además, siempre elegí grabar canciones que tuvieran letras con significado, con mensaje y buenas melodías", algo que "sería también parte de mi legado, hacer de la música disco un género capaz de tocar los corazones de las personas y convertirse en el telón de fondo musical para sus vidas en lugar de solo música para bailar sin pensar", ha explicado la artista.

Respecto a sus proyectos futuros una vez que termine su gira internacional, Gloria Gaynor ha avanzado que está "trabajando en un libro" que ha definido como "un tratado de sabiduría que he adquirido a lo largo de los años", y que espera "que eleve, inspire, aliente y fortalezca a mis lectores tanto como se dice que mi música lo ha hecho durante todos estos años".

SEGUNDO CONCIERTO DEL FESTIVAL STONE

El concierto que Gloria Gaynor ofrecerá este próximo 31 de agosto en el Teatro Romano de Mérida será el segundo de la edición 2019 del Festival Stone & Music, un certamen que se abrirá el día antes, viernes, con el concierto de Hombres G, y al que seguirán, tras la cantante estadounidense, el concierto Disney in Concert, el 8 septiembre, y las actuaciones de Vanesa Martín y de Umberto Tozzi, los días 13 y 14 de septiembre, respectivamente.

El Festival Stone & Music continuará el día 20 de septiembre con el concierto del grupo Izal, mientras que al día siguiente será el turno de Vetusta Morla, mientras que el 28 de septiembre actuará Manuel Carrasco, y el certamen lo cerrará Raphael con un concierto en el Teatro Romano de Mérida el 29 de septiembre.