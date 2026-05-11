El Gobierno asigna 394 millones a Extremadura para atender gastos extraordinarios por las borrascas de inicio de año

Archivo - Imagen de archivo de un árbol caído como consecuencia del viento y que derrumba un muro, a 28 de enero de 2026, en Cáceres - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha acordado este lunes, 11 de mayo, asignar 394 millones de euros a Extremadura, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, para atender los gastos que el Ejecutivo extremeño ha tenido que afrontar ante la sucesión de borrascas registrada a inicios de 2026.

En ese sentido, junto a la cantidad destinada a Extremadura, la Comisión Delegada ha acordado asignar otros 1.300 millones de euros para atender los gastos extraordinarios ejecutados en 2026 por la Generalitat Valenciana en respuesta a la DANA registrada a finales de octubre de 2024.

En concreto, los 1.694 millones de euros asignados a ambas comunidades corresponden al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

En el caso de Extremadura, ello supone atender los gastos extraordinarios no financieros ejecutados en 2026 por la Junta de Extremadura en respuesta a la situación de emergencia derivada de diversos fenómenos meteorológicos adversos reconocidos en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, explica en nota de prensa el Ministerio de Hacienda.

Este acuerdo de la Comisión Delegada supone materializar y concretar las medidas contempladas para ambas comunidades en el Real Decreto-ley 10/2026 por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo en respuesta a los daños causados a las víctimas de siniestros de la DANA y otras situaciones de emergencia.

De esta forma, se cumple así el compromiso que adquirió el pasado 28 de abril el ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando anunció en el Consejo de Ministros donde se aprobó el citado Real Decreto-ley, la apertura de la línea de financiación preferente para hacer frente a los gastos derivados de catástrofes.

RECURSOS ADICIONALES PARA EXTREMADURA

En concreto, la Comisión Delegada ha acordado asignar otros 394 millones de euros en el Tramo III, a través del Compartimento Facilidad Financiera del citado Fondo de Financiación, con objeto de cubrir los gastos extraordinarios ejecutados en 2026 por el Gobierno extremeño en respuesta a la situación de emergencia derivada de diversos fenómenos meteorológicos registrados a inicios de 2026 en dicha comunidad, que causaron "considerables" daños en Extremadura y Andalucía.

Dichos efectos aparecen contemplados y reconocidos en el Real Decreto- ley 5/2026, de 17 de febrero, donde se autorizó a las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura a destinar los superávits presupuestarios de 2024 y 2025 a sufragar los gastos ocasionados por estos fenómenos meteorológicos.

Sin embargo, Extremadura había aplicado el superávit de 2024 a la reducción de su nivel de endeudamiento neto en 2025, y no disponía de superávit presupuestario de 2024 y 2025 para sufragar los gastos ocasionados por estos fenómenos meteorológicos.

Por ello, para "aliviar" la situación de Extremadura, el Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, establece que se podrá asignar a dicha comunidad recursos, hasta un importe máximo equivalente al superávit presupuestario registrado en 2024, con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, para cubrir esos gastos extraordinarios ejecutados en 2026 registrados a raíz de las citadas borrascas.

De esta forma, el acuerdo aprobado este lunes en la Comisión Delegada materializa lo recogido en ese Real Decreto-ley. Los fondos podrán ser librados de manera directa a favor del Gobierno extremeño con destino exclusivo a sufragar esas actuaciones extraordinarias.

Dicho desembolso se realizará previa solicitud de la comunidad, que incluirá certificación por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma que acredite que dichos gastos extraordinarios corresponden a las situaciones de emergencias citadas.

MEDIDAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Asimismo, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha aprobado otro acuerdo por el que además destinará 500 millones de euros del Fondo de Financiación a Entidades Locales para atender necesidades extraordinarias derivadas de actuaciones que realicen los ayuntamientos para paliar los efectos de las inundaciones registradas a inicios de año en Andalucía y Extremadura, en aplicación del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero.

En concreto, las cantidades que se asignen con cargo al compartimento Fondo de Ordenación del citado Fondo de Financiación podrán financiar gastos corrientes y de capital que se deriven de las actuaciones que realicen los municipios para paliar los efectos de los temporales.

Asimismo, los importes que se asignen al Fondo de Impulso Económico podrán financiar proyectos de inversión necesarios para paliar los efectos de la catástrofe.

El procedimiento se iniciará con la presentación de solicitudes por parte de las Entidades Locales, que no podrán incluir actuaciones o inversiones que estén financiadas por otras vías, con el fin de evitar una doble financiación.

La aprobación de ambos acuerdos reafirma el "compromiso" del Gobierno con la sostenibilidad y la "buena" salud financiera tanto de las Comunidades Autónomas como de las Entidades Locales, tanto a través de los mecanismos ordinarios de financiación como habilitando recursos adicionales en el caso de desastres naturales e inclemencias meteorológicas, como ha sido el caso de las sufridas por Extremadura.