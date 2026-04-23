El Gran Teatro de Cáceres celebra este jueves una gala para recordar sus cien años de vida

El Gran Teatro de Cáceres celebra una gala para recordar sus cien años de vida - EUROPA PRESS

CÁCERES, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Cáceres celebra este jueves, 23 de abril, exactamente cien años después de que encendiera por primera vez sus luces, una gala especial para recordar este centenario como centro de la vida cultural de la ciudad.

La Gala Aniversario, que comenzará a las 20,30 horas y la que se podrá asistir por invitación, será una noche excepcional dedicada a la memoria, al talento y a las voces que han dado vida al teatro a lo largo de un siglo. Bajo la dirección de Boris Izaguirre como maestro de ceremonias, la gala reunirá a grandes nombres estrechamente vinculados a estas tablas.

Sobre el escenario del teatro de la calle San Antón, la actriz María Galiana será homenajeada por una trayectoria que ya forma parte de la memoria emocional del teatro; El Brujo recibirá el reconocimiento como figura esencial del Festival de Teatro Clásico de Cáceres; y Juan Valderrama rendirá tributo a su padre, evocando un legado familiar ligado a la historia artística del Gran Teatro.

La velada se completará "con intervenciones inesperadas y sorpresas pensadas exclusivamente para esta ocasión irrepetible", según informa el teatro cacereño.

Uno de los momentos más poéticos llegará de la mano de Didi Rodan, referente internacional del 'Sand Art' y única mujer en España dedicada en exclusiva a esta disciplina. Con arena y una mesa de luz, creará en directo imágenes efímeras y cambiantes que dibujarán la esencia del Gran Teatro.

Esta gala es el eje central de una extensa programación para celebrar el centenario de un teatro que seguirá subiendo el telón y abriendo sus ventanas por muchos años más.

PROGRAMACIÓN DEL FIN DE SEMANA

De hecho, también esta semana, el sábado 25 de abril el edificio abre sus ventanas para dejar salir lo que siempre ha guardado dentro: música, teatro y vida. La cita será a las 20,00 horas con la representación de 'Cuatro gastos pardos'.

Se trata de una breve actuación teatral que irrumpe en la calle como un pequeño regalos inesperado para el transeúnte, transformando el tránsito cotidiano en encuentro y sorpresa. El teatro rompe sus muros, se asoma a la ciudad y dialoga con ella, convirtiendo la fachada en escenario y a los viandantes en público cómplice.

La propuesta, denominada 'La escena se asoma', busca compartir la memoria de un siglo mirando al futuro, celebrando el arte como un lenguaje vivo que pertenece a todos.

Y la agenda semanal concluirá el domingo, 26 de abril, a las 20,00 horas con los actores Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla, que se subirán a las tablas para interpretar la obra 'Música para Hitler', basada en la vida de Pau Casals, que se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil española.

Con todos sus recursos y mucho empeño se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias.

Estos dramáticos hechos son los que han inspirado a los autores a escribir 'Música para Hitler', un texto emocionante que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX.