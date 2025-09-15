El grupo Vítaly integra ANP Prevención y reafirma su "liderazgo nacional" en seguridad y salud laboral

BADAJOZ, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vítaly, líder en salud y prevención de riesgos laborales en España, con sede en Badajoz, ha anunciado la integración de ANP Servicio de Prevención Ajeno, S.L., una empresa con presencia consolidada en Andalucía y Madrid, donde desarrolla su actividad en diversas provincias.

En este marco, destaca especialmente su papel como referente en la provincia de Málaga, fruto de una trayectoria sólida y reconocida en el sector.

El fundador de ANP Servicio de Prevención, y presidente de la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía (Aspran), Juan Luis Cebrián, ha reafirmado que esta unión "responde a una visión compartida", ha dicho.

"A lo largo de mi trayectoria he conocido distintos procesos de integración en el sector, y valoro especialmente la forma en que se ha planteado esta unión", ha resaltado Cebrián, quien ha valorado que en Vítaly ha "encontrado un enfoque profesional, respetuoso con la historia de cada compañía y con una visión clara de futuro".

Por tanto, ha destacado que esta integración supone "un paso firme que refuerza nuestra solidez y abre nuevas oportunidades de crecimiento compartido."

Así, la suma de ANP a Vítaly "refuerza un modelo de crecimiento que prioriza la continuidad, la confianza y la identidad de cada proyecto", ya que Vítaly ha integrado más de 80 empresas en los últimos 25 años, consolidando un modelo donde "la excelencia técnica convive con una cultura organizativa fuerte y compartida", ya que este grupo "combina tecnología, propósito y estructura para sumar sin fragmentar".

El director territorial de Vítaly en Andalucía, Francisco Javier Cejas, ha destacado que en el grupo no buscan "expandirnos sin más", sino que quieren hacer "con raíces", para lo cual, ANP "aporta conocimiento del terreno, cercanía empresarial y un equipo técnico altamente valorado, y su incorporación nos permite crecer sin perder identidad", ha dicho.

En pleno proceso de transformación del sector, Vítaly se consolida como el "gran referente nacional, aportando soluciones innovadoras", entre las que destaca su Ecosistema de Salud o la inminente llegada de 'Vítaly Sphere', una plataforma basada en inteligencia artificial para organizaciones con Servicio de Prevención Propio o Mancomunado, según ha avanzado la compañía.

Participado por sus socios fundadores y los fondos Artá Capital y Corpfin Capital, el grupo prevé cerrar 2025 con más de 300 millones de euros en facturación y una cartera de más de 180.000 empresas clientes.