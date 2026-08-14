La Guardia Civil controla los accesos a una fiesta no autorizada en La Granja (Cáceres)

Asistentes a una fiesta no autorizada en La Granja (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está controlando los accesos a una fiesta no autorizada que se está desarrollando desde la pasada noche en una zona del término municipal de La Granja (Cáceres), donde se han congregado cientos de vehículos y personas, aunque no se ha determinado todavía el número concreto de asistentes.

Ante esta situación, se movilizaron de inmediato diferentes patrullas de la Guardia Civil, pertenecientes a distintas especialidades, con el objetivo de impedir el asentamiento y garantizar la seguridad en la zona.

La gran afluencia de vehículos y personas que se concentraron en el lugar impidió controlar inicialmente el acceso a la zona, debido a la magnitud de la concentración.

Actualmente, la Guardia Civil mantiene establecido un dispositivo de seguridad en el entorno, con la realización de diferentes controles destinados a garantizar la seguridad de los vecinos y usuarios de las vías próximas, así como a impedir el acceso de nuevos asistentes al lugar donde se desarrolla la fiesta.

Según informa la Guardia Civil, los agentes continúan trabajando para mantener la seguridad, adoptando las medidas necesarias en función de la evolución de la situación.