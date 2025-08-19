Guardiola aboga por flexibilizar una normativa ambiental que es "rígida" y pide más inversión en prevención de incendios

La presidenta de la Junta de Extremadrua, María Guardiola, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS

LA GRANJA (CÁCERES), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado por trabajar "de manera conjunta" para flexibilizar una normativa ambiental que es "muy rígida", además de reclamar más inversión en prevención de incendios.

"Tenemos que hacerlo siempre desde el conocimiento exhaustivo de la realidad de nuestro mundo rural y desde el sentido común que muchas veces se pierde o se olvida con esa perspectiva lejana que se tiene de vez en cuando en Europa o en los despachos de las grandes ciudades", ha subrayado la presidenta autonómica sobre la normas ambientales.

Guardiola ha realizado estas declaraciones tras realizar una vista este martes, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al Puesto de Mando Avanzado instalado en La Granja (Cáceres) por el incendio forestal de Jarilla.

Durante su intervención ante los medios, Guardiola ha señalado que Extremadura es una región "eminentemente rural" y los agricultores y los ganaderos son las personas que "mejor protegen y cuidan" del medioambiente.

Así, ha reconocido que la región es una "joya natural" que quiere "seguir siendo esa maravilla", por lo que es cuidada, ha dicho, pero esa tarea "no puede ser incompatible" con el modo de vida de los pueblos, además de reconocer que, en "muchas ocasiones", existe un "freno legislativo" que se debe "replantear entre todos".

"Nos encontramos con normativa medioambiental que es muy rígida y que tenemos que trabajar de manera conjunta para flexibilizarla y tenemos que hacerlo siempre desde el conocimiento exhaustivo de la realidad de nuestro mundo rural y desde el sentido común que muchas veces se pierde o se olvida con esa perspectiva lejana que se tiene de vez en cuando en Europa o en los despachos de las grandes ciudades", ha subrayado.

La presidenta extremeña también ha incidido en que es necesaria una mayor inversión en prevención, algo que se debe afrontar "de la mano del Gobierno de España". "Yo sé que vamos a conseguirlo conjuntamente", ha asegurado.

En este sentido, Guardiola ha defendido que su Ejecutivo ha incrementado "sustancialmente" la inversión en prevención, un aspecto que va a "seguir haciéndolo", y ha puesto en valor los 1.000 bomberos forestales con los que cuenta la región, que están haciendo un "trabajo impecable" y que han visto reconocidas mejoras como el complemento de disponibilidad.

(Más información en Europa Press)