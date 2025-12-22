Guardiola proclama su victoria "incontestable" y anuncia una ronda de contactos para acabar con el "bloqueo"

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comparece en el hotel de campaña tras el eescrutinio. - JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS

La candidata del PP de Extremadura, María Guardiola, ha proclamado su victoria "incontestable" en las elecciones de este 21 de diciembre, donde ha obtenido más del 43% de los votos, pero lejos de la mayoría absoluta que le permitiría gobernar sin apoyos.

En este sentido, y tras subrayar que el mensaje que han trasladado los extremeños a las urnas es "claro", ha avanzado la apertura de una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para conformar "lo antes posible" un gobierno "estable", ha dicho, para "seguir liderando el cambio" iniciado en 2023.

La líder del PP, que ha subrayado que el PP, con 29 escaños --la mayoría absoluta son 33--, logra once más que la siguiente fuerza política, el PSOE, con 18, ha conseguido obtener "la confianza mayoritaria" de la comunidad autónoma. "Que no quepa ninguna duda que vamos a seguir liderando el cambio", ha proclamado.

Sobre posibles pactos de cara a la investidura, a la que ha asegurado que se presentará, ha señalado que comenzará por el líder de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, quien la ha llamado para felicitarla, y después seguirá con Vox, tercera fuerza política de la región.

En este punto, ha señalado que no ha recibido ninguna felicitación de este partido y que no sabe, ha bromeado, si tendrá que hablar con el candidato, Óscar Fernández, o el líder nacional del partido, Santiago Abascal, a quien le ha pedido que haga una "lectura sosegada" de las urnas al tiempo que le ha pedido que lo que tiene que hacer es "favorecer el cambio y no bloquear".

