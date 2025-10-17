Guardiola siente "dolor e indignación" tras confirmarse como violencia de género la muerte de una mujer en La Codosera

MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado "el dolor e indignación" que le causa cada caso de violencia machista y muestra su apoyo y consuelo a la familia de la mujer de 46 años asesinada el pasado martes en La Codosera (Badajoz), tras ser atropellada presuntamente por su marido, que se encuentra en prisión provisional.

De esta forma se ha expresado la presidenta extremeña, en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, a la confirmación de este caso como violencia de género.

"Cada caso de violencia machista me causa dolor e indignación. Todo mi apoyo y consuelo a su familia y seres queridos en estos momentos tan duros", indica Guardiola en su mensaje, que acompaña de la publicación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el que confirma como tal el crimen de La Codosera.