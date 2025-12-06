Guardiola subraya que "no hay ningún caso" de peste porcina en la región e insta a consumir el producto extremeño

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios antes de participar en la XVIII Matanza Didáctica de Peraleda del Zaucejo (Badajoz) - PP DE EXTREMADURA

PERALEDA DEL ZAUCEJO (BADAJOZ), 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando que en la región "no hay ningún caso" de peste porcina africana, al tiempo que ha instado a consumir el producto extremeño que, ha asegurado, "es de una magnífica calidad".

Conocido el brote de esta enfermedad detectado en Cataluña, Guardiola ha asegurado que desde el Ejecutivo extremeño se creó "de manera inmediata" y "muy rápida" un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por las consejerías de Agricultura y Gestión Forestal, así como por Salud Pública, veterinarios y expertos cinegéticos.

Con ello, agrega la mandataria autonómica, se ha pretendido realizar "actividades preventivas" y "poder controlar a la comunidad de jabalíes" de la región.

Guardiola ha realizado estas declaraciones ante los medios este sábado, minutos antes de participar en la localidad pacense de Peraleda del Zaucejo en la XVIII Matanza Didáctica de ese municipio.

