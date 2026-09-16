Guardiola traslada a Illa los motivos del rechazo de Extremadura al nuevo sistema de financiación autonómica

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reúne con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúnen en la sede de Presidencia del Ejecutivo regional - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha trasladado al jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, los motivos del rechazo de la comunidad extremeña al nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central.

"El objetivo es que no vuelva a repetirse una emigración obligada por falta de oportunidades", ha señalado María Guardiola, quien ha abogado por un sistema de financiación "que tenga en cuenta el verdadero coste de la prestación de servicios fundamentales en Extremadura".

Así se lo ha trasladado Guardiola en una reunión institucional que ha mantenido este miércoles con el presidente de la Generalitat de Cataluña en la Presidencia de la Junta, en Mérida, con motivo de su visita a Extremadura para celebrar el acto institucional de la Diada.

En un mensaje a través de redes sociales, la presidenta extremeña ha agradecido a Salvador Illa "su amabilidad y el reconocimiento a los extremeños que se fueron a Cataluña para ayudar a levantarla con sus brazos y su dignidad".

Guardiola ha reafirmado que "el diálogo y la lealtad institucional son más necesarios que nunca", y ha reivindicado "una España unida y cohesionada".

"CLIMA DE CORDIALIDAD"

Por su parte, fuentes de la Generalitat de Cataluña ha destacado a Europa Press el "clima de cordialidad y colaboración institucional" en el que se ha desarrollado la reunión entre Salvador Illa y María Guardiola.

Un encuentro en el que ambos presidentes han compartido impresiones sobre las prioridades de ambas comunidades autónomas, y en el que el presidente de la Generalitat ha hecho hincapié en los vínculos de Catalunya con Extremadura y el interés en que estos vínculos se mantengan vivos.

Cabe destacar que el encuentro entre ambos mandatarios se enmarca en la visita de dos días que el presidente catalán realiza a Extremadura donde, por primera vez, en la tarde de este miércoles se celebrará el acto institucional de la Diada para rendir homenaje a los miles de extremeños que emigraron a Cataluña y a los catalanes que hoy viven en Extremadura.