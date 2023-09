Guardiola ve "una auténtica vergüenza" la reunión de Díaz y el "prófugo" Puigdemont porque "no vale todo" por el poder

MÉRIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado "una auténtica vergüenza" la reunión mantenida este pasado lunes en Bruselas entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, y el expresidente catalán Carles Puigdemont, toda vez que "no vale todo" para que Pedro Sánchez continúe en el poder.

Además, entiende que dicho encuentro supone "una muy mala noticia" para regiones como Extremadura que "van a tener que soportar que vale todo para continuar teniendo en el poder a un señor que sólo piensa en sí mismo que es el presidente Sánchez, y que lo que quiere y defiende es una España asimétrica, a dos velocidades", y donde "siempre" salen "perjudicados los mismos".

"A mí me parece una auténtica vergüenza que la vicepresidenta en funciones del Gobierno de España vaya a negociar con un prófugo de la justicia, y desde luego es una muy mala noticia sobre todo para Extremadura, para comunidades como la nuestra que van a tener que soportar que vale todo como bien estamos viendo para continuar teniendo en el poder a un señor que sólo piensa en sí mismo que es el presidente Sánchez, y que lo que quiere y defiende es una España asimétrica, a dos velocidades, donde siempre salimos perjudicados los mismos", ha dicho.

"La verdad es que nos parece, como no puede ser de otra manera, una auténtica vergüenza... No vale todo, no vale todo", ha concluido la presidenta extremeña a preguntas de los medios durante una recepción este martes en Mérida a la piragüista emeritense Estefanía Fernández.