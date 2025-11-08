Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BADAJOZ, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, cuya edad aún se desconoce, ha sido hallada sin vida en la piscina de su domicilio en Badajoz, según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El cuerpo ha sido localizado minutos después de las 22,00 horas de este pasado viernes, cuando el Centro 112 recibió una llamada en la que se le alertaba de que había sido encontrada sin vida una mujer en la piscina de su vivienda, sita en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego de la capital pacense.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y Local de Badajoz, así como personal del punto unificado de atención continuada de la ciudad.