Herida una mujer atrapada en su vehículo tras un accidente en La Coronada

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 44 años de edad ha resultado herida 'menos grave' como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido este lunes, 10 de agosto, cerca de la localidad pacense de La Coronada.

El vehículo, en el que viajaban varias personas, se ha salido de la vía sobre las 13,45 horas en la EX-104, carretera de Campanario a la Coronada, a la altura de la piscina municipal de esta localidad, según ha informado el 112 de Extremadura.

La victima, que ha quedado atrapada en el interior del vehículo, ha sufrido policontusiones y ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del centro de salud de la localidad, así como efectivos de la Guardia Civil y de los bomberos, que han excarcelado a la víctima del interior del vehículo.