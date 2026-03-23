Herido grave un motorista de 53 años en un accidente en Badajoz

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BADAJOZ, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha resultado herido grave este lunes con una fractura de miembro inferior tras sufrir un accidente de moto en la Avenida Vicente Marcelo Nessi de Badajoz.

Una llamada al 112 pasadas las 13,30 horas informó de este suceso, hasta donde se desplazó una unidad medicalizada de atención rápida y una patrulla de la Policía Local.

El varón fue traslado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ingresó en estado grave, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.