Un herido leve en la colisión de un camión con un vehículo de mantenimiento en la A-66, en Cáceres

Agente de la Guardia Civil en la zona del accidente - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve en la colisión este viernes entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la autovía A-66, en el término municipal de Cáceres.

Como consecuencia del siniestro, permanece cortado el carril derecho, entre los kilómetros 554,300 al 554, para llevar a cabo las labores de limpieza y acondicionamiento de la vía, permitiéndose la circulación de los vehículos por el carril izquierdo.

Una vez finalizada la limpieza de este tramo, se actuará de la misma manera en el otro carril, según los datos aportados por la Guardia Civil.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con personal de mantenimiento de la autovía, se encuentran en la zona garantizando la seguridad y regulando la circulación.