Un herido con quemaduras tras salir ardiendo un camión en la A-5 en Badajoz

Uniforme de los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 24 años ha sufrido quemaduras de segundo grado al salir ardiendo un camión que se ha salido de la vía en la autovía A-5, a la altura de Badajoz.

El accidente se ha producido sobre las 15,45 horas de este jueves, 26 de marzo, en el kilómetro 403 de la autovía Madrid-Lisboa, en sentido hacia Portugal, según ha informado el 112 de Extremadura.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado 'menos grave'. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del 112 del Servicio Extremeño de Salud, efectivos del parque de bomberos de Badajoz, de la Guardia Civil y de emergencias de la carretera.